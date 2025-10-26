El exintendente de Gualeguaychú, Martín Piaggio, emitió su voto en la E.E.T. N° 1 “José María Sobral”, en el marco de las elecciones legislativas nacionales. Tras sufragar, dialogó con Ahora El Día y remarcó el valor de la jornada democrática.

“Siempre le he dado un valor muy grande a lo que nos costó consolidar este sistema de participación. Votar es una contribución a la participación ciudadana”, expresó. Piaggio también señaló que las condiciones climáticas favorables facilitaron la asistencia de los vecinos a las urnas.

Al ser consultado sobre el desarrollo de los comicios, mantuvo un tono prudente por la veda electoral. “Es un momento muy particular para la Argentina. Se define una nueva composición del Congreso y eso siempre es trascendente. Deseo que todos puedan participar y que se exprese la voluntad popular”, afirmó.

Además, destacó la convivencia política local: “Gualeguaychú siempre ha mostrado respeto y transparencia en cada elección”.

Piaggio adelantó que esperará los resultados junto a la militancia en la sede del Partido Justicialista de la ciudad.