Martín Roberto Piaggio sobre el fallecido: "El caso se trató como si fuese un paciente Covid"

"Queremos mandar un mensaje acompañando en el dolor a sus familiares y a sus seres queridos", comenzó diciendo Martín Roberto Piaggio.

"Es una situación que nos pone a todos en un contexto distinto. Entiendo que el dilema no debe pasar, o esto no debe ser una discusión en términos de si trata de un paciente que tuvo Covid o falleció por Covid o no", manifestó.

Marcó que "tenemos que entender que hablamos de personas, que se hizo todo lo posible en el abordaje del paciente con un equipo de trabajadores de la salud sumamente comprometido".

no es matemática, es medicina, acá no hay certezas muchas veces aunque las quisiéramos tener

"Es una situación que fue delicada, se hizo todo lo posible también para arribar a un diagnóstico certero de la persona, por ende se tomaron todas las medidas que corresponden para llegar a intentar esclarecer una causa o las causas que provocaron la defunción de dicha persona", aclaró el responsable del ente de salud.

Planteó que "no es matemática, es medicina, acá no hay certezas muchas veces aunque las quisiéramos tener. Sí tenemos muchas presunciones, podemos hacer análisis, por eso es entendible también lo que se ha dado en torno a esto y en lo que implica las dudas, pero también nosotros nos regimos por protocolos que establecen cuáles son considerados pacientes que tienen o no esta enfermedad".

"El caso se trato como si fuese un paciente Covid"

Piaggio concluyó diciendo que "lo importante no es quedarnos atravesados en esta discusión, saber que el caso se trato como si fuese un paciente Covid, se tomaron todas las medidas correspondientes como si la persona tuviese, y no se pudo arribar a esa confirmación diagnóstica más allá de haber hecho todos los esfuerzos posibles y todo lo que está al alcance de realizar en este momento".