Martín Roberto Piaggio estuvo en Ahora Cero Radio, contando que “estamos transitando la instancia definitiva del proceso electoral, somos tres candidatos que competimos por la intendencia. Estamos llevando adelante este proceso con muchas ganas, nos estamos juntando con los vecinos por todos los barrios, tuvimos un primer tiempo corto de campaña antes de las Primarias, donde trabajamos mucho con instituciones y referentes sociales de la ciudad, ahora nos enfocamos a los barrios y la relación fuerte que tenemos con los vecinos y vecinos de la ciudad”.

Sobre lo que encuentran en las recorridas que realizan por los barrios y los resultados de las PASO, Piaggio expresó que “vvimos una realidad muy complicada a nivel nacional y eso lógicamente repercute en el voto de la gente, especialmente en las PASO, donde hay mayor oferta de candidatos. Además, se da un escenario de tercios que no había pasado nunca, mucho menos a nivel local. Pero estoy convencido que esa situación en las Generales va a cambiar, porque el modelo de gobierno que nosotros venimos llevando adelante desde hace casi ocho años tiene la aceptación de la gente, muchos de los vecinos con los que hemos hablado nos reconoce el trabajo del equipo de gobierno, aún reconociendo que no nos votó en las PASO”.

Sobre las impugnaciones a la candidatura de Mauricio Davico, candidato de JxER, fue claro al expresar que “no me afecta en lo más mínimo. Tengo mi opinión formada y entiendo que el cumplimiento de las normas es imprescindible y mucho más en quienes pretenden conducir los destinos de la ciudad. Todos nos conocemos en Gualeguaychú y sabemos dónde vive cada uno. Es una cuestión que está por fuera de los corrimientos de los límites éticos. Para ser intendente, hay que residir en Gualeguaychú. Eso está claro. Pero no me busco enganchar en eso, la Justicia está trabajando sobre el particular y queda librado a lo que interprete la Justicia sobre el tema”.

Otro de los temas que abordó Piaggio fue el contacto que mantuvo con Francisco Álvarez, precandidato que fue segundo en la interna de Juntos por Entre Ríos. En relación a eso, sostuvo que “con Francisco (Álvarez) tengo una muy buena relación, desde lo personal y también desde el lado político. Su espacio ha presentado propuestas de gobierno para la ciudad con equipos técnicos conformados de gente muy interesante, tienen referentes como Luis Leissa o Emilio Martínez Garbino, que fueron intendentes de la ciudad y son figuras importantes en la política, a quienes respeto mucho y tomo mucho de las experiencias de gente que ha vivido la política con un importante protagonismo. Lo que entiendo es que tenemos muchas posibilidades de coincidencia, hay objetivos en común y creo que muchos de los votantes de Álvarez tienen varias coincidencias con nuestra propuesta que con Davico”.

Asimismo, resaltó la gestión del actual gobierno municipal que encabeza su primo Esteban Martín Piaggio y en la cual tiene una activa participación como Secretario de Desarrollo Social y Salud. Martín Roberto dijo que “estos ocho años de gobierno de Martín Esteban han marcado un antes y un después en la vida de los gualeguaychuenses. Abrazamos el compromiso de cuidar el medioambiente, hemos generado obras que no son maquillaje, por el contrario, son obras que la han cambiado la vida a los vecinos y vecinas de la ciudad. En servicios básicos, estamos cerca del 100 por ciento de agua y cloacas en la ciudad, hemos construido casi 1700 cuadras de pavimento, estamos certificados como Municipio Saludable, inauguramos tres centros de Salud que se sumaron a los existentes para dar una contención importante en todos los barrios de la ciudad. Hemos repotenciado áreas como el Deporte, la Producción, la Cultura, hemos abarcado todos los aspectos que son de importancia para la ciudad”.

Finalmente, dijo que “Beto Bahl va a venir a la ciudad, nos acompañará en la recorrida que estamos haciendo por distintos lugares para charlar con los vecinos”. Además, dijo que “lo veo perfilarse a Bahl como el próximo gobernador de la provincia, fue el candidato más votado. Por eso pese a que con un gran aparato marketinero se buscó instalar que Frigerio sería el gobernador, los votos de las PASO y la realidad que vemos es que el justicialismo está muy bien posicionado, hubo una importante diferencia de votos a favor de Bahl y no creo que sea tan lineal eso de que los votos de Galimberti van a ir directamente a Frigerio”.