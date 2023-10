En Ahora Cero Radio, el candidato del oficialismo, Martín Roberto Piaggio resaltó que se han “reunido con todos y los otros sectores se han enfocado en el tema de la candidatura ilegal y no han contado ni una sola propuesta. Hay dos modelos que están en la vereda de enfrente. Los Libertarios vienen prendidos de un candidato nacional. Romero es un candidato al que nunca se le vio la cara, que no tiene experiencia y dice propuestas irrealizables y que bordean la irresponsabilidad, como por ejemplo, trabajar la seguridad local de la manera en que lo planteó”.

“Lo que valoro de Romero es que por lo menos plantea algo. En Juntos por el Cambio no hay propuestas pero hay una experiencia de gobierno de 8 años, ¿y qué ha hecho? A la vista está, No hay nada que tengan para mostrar. Hay cosas concretas que nosotros podemos contrastar con nuestra experiencia. Del otro lado quieren vender espejitos de colores sin tener nada para mostrar”, indicó Piaggio.

Enumerando ejemplos, explicó que “en materia de trabajo los vecinos plantean que necesitan más oportunidades. En Pueblo Belgrano se prometió una fábrica de adoquines y una textil. No se hizo nada. Nosotros tenemos una gran relación con los comerciantes a través del Mercado del Munilla, la Vieja Terminal, estamos avanzando con un nuevo Parque Industrial que le va a dar trabajo a miles de jóvenes de Gualeguaychú. Hay 19 empresas que han manifestado su intención de instalarse ahí; eso es para contrastar con lo hecho”.

“En materia turística también avanzamos muchísimo; hemos generado la producción de alimentos que consumimos en nuestra ciudad; pusimos mucho empeño en esto y pusimos un mercado en el Frigorífico, un almacén y cinco ferias de alimentos”, resaltó.

“Romero (LLA) no quiere recuperar espacios públicos y nosotros estamos orgullosos de eso. En Pueblo Belgrano hicieron 25 cuadras con financiamiento nacional y se las están cobrando a los vecinos; nosotros pudimos hacer 1700 cuadras; 450 que se asfaltaron, 50 que se reasfaltaron y 1200 que se hicieron con cordón cuneta y badenes y somos conscientes que nos faltan hacer 500 más”, dijo Piaggio y agregó que “en salud, el intendente de Pueblo Belgrano, Mauricio Davico, prometió un centro de salud abierto todos los días 24 horas, eso no lo cumplió. Adquirió una ambulancia a través del gobierno provincial y no la ha puesto en funcionamiento. Muy pocos vecinos tienen cloaca en Pueblo Belgrano y y esos desechos cloacales no se tratan y son volcados en un campo; lo otro es el basural que no ha logrado ordenar. Todos los vecinos se pasan respirando la quema de esa basura y el lixiviado cae a nuestro río generando contaminación”.

