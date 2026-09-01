La arquera de Gualeguaychú Martina Aldaz se quedó con la final provincial de tiro con arco de los Juegos Entrerrianos Evita y consiguió la clasificación a los Juegos Nacionales de Mar del Plata 2026, donde representará a la Federación Entrerriana de Tiro con Arco.

La definición se llevó a cabo el sábado 29 de agosto en la ciudad de Gualeguay, con el club Tirapalitos del Club Quilmes como anfitrión. En un marco familiar y con una importante participación deportiva, el tiro con arco tuvo como protagonistas a los representantes de la categoría Sub-14.

Aldaz tuvo una destacada actuación y logró quedarse con el primer puesto de la competencia provincial. De esta manera, se aseguró un lugar en la delegación entrerriana que participará de la instancia nacional de los Juegos Evita, que tendrá lugar en Mar del Plata durante 2026.

Junto a la joven representante de Gualeguaychú, también obtuvo la clasificación Caleb Gallardo Quiroz, de Chajarí, quien se consagró campeón provincial en la misma categoría.