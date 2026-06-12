La delantera gualeguaychuense Martina Ojeda continuará su carrera en el fútbol universitario de los Estados Unidos y estará muy cerca de su hermano Martín, quien brilla en el Orlando City de la MLS.

La joven de 18 años dejó las inferiores de Independiente de Avellaneda después de tres años y fue becada por el Miami Dade College para jugar en su equipo femenino, las MDC Sharks.

Para Martina —que al igual que su hermano, padre, tíos y primo dio sus primeros pasos en el club Sud América—, esto representará un salto importante en su formación deportiva, dado que Estados Unidos es potencia mundial en el fútbol femenino.