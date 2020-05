Martina Vela entrena en su casa y espera poder volver al río: "es lo que más extraño"

El broche de oro para un año inolvidable fue la convocatoria para sumarse a la Selección Argentina que entrenó en Nordelta con vistas al Preolímpico de Curitiba, que a causa de la pandemia de Coronavirus se postergó, tal como ocurrió con la cita olímpica de Tokio.

Martina estaba trabajando intensamente junto a las mejores palistas del país cuando la concentración debió suspenderse por el inicio de la cuarentena y el aislamiento social preventivo y obligatorio decretado por el Gobierno Nacional, lo que motivó que la deportista regresa a Gualeguaychú, para enfocarse en la continuidad de los entrenamientos, pero con una modalidad muy diferente y lejos del río, su pasión.

“Estoy entrenando en mi casa, alternando rutinas físicas, con pesas, complementos y trabajando mucho con un ergómetro, que me permite mantenerme activa y cumpliendo con las rutinas que me enviaron los entrenadores. Pero lógicamente que no es lo mismo que entrenar en el río y con la canoa”, indicó Martina en diálogo con Radio Cero.

Sobre la experiencia de concentrar con las mejores exponentes del canotaje nacional, Vela sostuvo que “fue hermoso compartir entrenamiento con ellas, tienen muchas experiencias para contar, especialmente Sabrina Ameghino, que es una gran referente para todas nosotras. La verdad es que Sabri es una genia, tiene una personalidad espectacular y es la gran referente, nos trata como si fuera nuestra mamá o nuestra hermana mayor. Realmente aprendemos mucho a su lado y también las otras chicas que tienen experiencia internacional, nos han ido aportando sus vivencias”.

Para Martina el objetivo principal es poder llevar su embarcación C1 a una cita olímpica, lo que representa un gran desafío, porque será la primera vez que las canoas femeninas compitan en un Juego Olímpico en la distancia de 200 metros. “La verdad es que no esperaba la convocatoria para este Preolímpico, mi objetivo era el Mundial Junior 2020 de C1, pero los entrenadores me convocaron y me enfoqué directamente en el Preolímpico de Curitiba. Ahora tendremos que ver cuándo se reprograma, porque ante la postergación de los Juegos Olímpicos, también se postergó el Preolímpico”, indicó.

Sobre la forma de entrenamiento, Martina expresó que “no es lo mismo trabajar en mi casa a hacerlo de forma normal. Lo que más extraño es el contacto con la canoa en el agua, esa sensación es incomparable. Actualmente mi rutina se divide en dos partes, por un lado los trabajos de pesas y complementos, que son los mismos que realizo cuando estoy entrenando de forma normal, lo único es que al trabajo en la canoa lo cambiamos por un ergómetro, que se parece mucho pero no es lo mismo”.

Martina Vela 2.jpg

Sobre el futuro inmediato, la joven deportista sostuvo que “creo que el canotaje podría ser de las primeras actividades deportivas en poder volver con cierta normalidad. Tomaremos todos los recaudos posibles, pero necesitamos volver a entrenar en el río y con la canoa para no perder terreno en relación a los deportistas de otros países que han podido seguir entrenando pese al coronavirus. En algunos países la cuarentena no ha sido todo lo estricta que es en Argentina, aunque tampoco podemos dejar de lado la salud, que es prioritaria. Igualmente creo que cuando se permita volver a entrenar, no podremos hacerlo en Nordelta porque la zona de Capital y Gran Buenos Aires es la más afectada. Yo con que me dejen volver a entrenar en el río Gualeguaychú me conformo, acá podemos hacer un buen entrenamiento”.

Voluntaria en su cuadra

Aprovechando la convocatoria de la Municipalidad de Gualeguaychú, Martina junto con otras amigas se sumó a la movida del Voluntariado en tu Cuadra. “Le había hecho unos mandados a mi abuela y me enteré de esta movida por Mateo Díaz. Me inscribí y me llego el carnet, creo que es una buena forma de poder acompañar a la gente que no tiene quien la ayude durante la cuarentena … Y también una manera de despejarme un poco”, dijo entre risas