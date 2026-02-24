Martina Weigandt tiene 20 años, cursa el último año de la carrera de Diseño Gráfico en la ciudad y busca convertirse en la representante entrerriana del certamen Miss Caribe Universo.

En un video de presentación personal que Martina subió a sus redes sociales, contó que cuando era chica desfiló para el local de mi tía y desde entonces, se quedó enamorada del modelaje, lo que la llevó a profesionalizarse en la escuela de modelaje de Anamá Ferreira.

Aunque ya participó en muchos desfiles, este es su primer certamen: “Mi sueño es poder representar a Entre Ríos, y a todo el país, para eso, necesito la ayuda de todos ustedes”, expresó en la publicación.

Miss Caribe Universo Argentina propone un modelo de certamen diferente al tradicional: se enfoca no solo en la estética y la proyección escénica de las candidatas, sino también en sus valores personales, proyectos de impacto comunitario y habilidades de comunicación.

El año pasado, el título lo ganó la entrerriana Mariel Wetzel, oriunda de Concepción del Uruguay. En esta ocasión, Martina Weigandt buscará representar a la provincia e intentará mantener el título de Miss en Entre Ríos.