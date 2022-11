Nacidos y criados deportivamente en el club Regatas, los atletas de alto rendimiento charlaron con Ahora ElDía en las instalaciones de un club que hoy es referente en el mundo del canotaje.

Martina tiene20 años, y recordó que ya lleva 6 en la disciplina. “Mi viejo me traía al club los sábados a la escuelita de canotaje para no quedarme encerrada en casa. En un principio no me gustaba demasiado porque eran todos chicos, me sentía un poco sola y no me gustaba la idea de tener los brazos gigantes, pero me fui enganchando, me hice amiga de los chicos, competí en mi primer entrerriano, lo que marcó mi inicio en este mundo tan apasionante”, contó.

Por su parte Sanino indicó que “hace 4 años que estoy en el club, siendo mi historia similar a la de Martina. Me pusieron en la escuela de canotaje y si bien me divertía remando no me gustaba demasiado competir lo que era un problema. Sin embargo una vez que me subí a la canoa me fue gustando cada vez más y la competencia me fascinaba”.

Consultados porque C1 y C2 Martina respondió que “la C1 mide 5 metros de largo y 35 centímetros de ancho. Una embarcación en la que tenes que trabajar duro con mucha fuerza de brazos, de un solo lado, y piernas. Es muy completo, pero solo para un lado, el que remas y al principio es como que vas un poco inclinada, resultando los trabajos en gimnasio fundamentales para el desarrollo de todo el cuerpo”.

A su turno Santino detalló que “cómo Martina comenzó primera, me encantó como se remaba en C1 y me sumé a la disciplina con gusto”.

Martina dijo que no ve la vida de un atleta como algo sacrificado, “porque me gusta lo que hago, entiendo que sacrificado es la vida, la tarea que llevan adelante un bombero, un policía que literalmente arriesgan y dan su vida por el prójimo. Si he dejado cosas de lado, como por ejemplo el no poder ver a mis amigos cuando yo quiera. Muchas veces estoy en otra parte del país o fuera del mismo, razón por la cual no puedo seguir su ritmo de vida, la de estudiante que llevan ellos en la facultad por ejemplo, mientras que en mi caso, además de entrenar 6 horas al día en las previas a las competencias estudio a distancia”.

Por su parte, Santino (cursa quinto año en Villa Malvina) manifestó que “la competencia te demanda cierto sacrificio en el tema de las salidas que tienen los chicos a esta edad. Veo que mis compañeros, amigos salen los viernes a la noche, algo que no puedo hacer porque entreno los sábados”.

En cuanto a los entrenamientos, todo depende de “la etapa del año, si tenemos competencia en lo inmediato o no”, cuenta Martina quien agrega que en “una etapa general que es en la que estamos entrando ahora se suman muchos kilómetros por día. Hacemos entre 15 y 20, a veces 30 kilómetros por día, además de los trabajos específicos de gimnasio y ahora nos encontramos trabajando a pleno para sumar capacidad aeróbico ya que estamos a las puertas del Argentino de Velocidad que se correrá en Gualeguaychú”.

Martina recordó que el 2022 comenzó con un viaje a Mendoza en el mes de enero a una concentración, que normalmente eran de dos semanas por dos semanas, pero en su caso se quedaba más tiempo, hasta dos meses, y volvía a la casa por una semana. “En Agosto me fui a Canadá para clasificar a los Panamericanos en la conseguimos, junto a Tais Trimarcho, en C2. En Octubre competí en los juegos Sudamericanos que se llevaron a cabo en Asunción (Paraguay), obteniendo la medalla de bronce en la C1; mientras que en la C2 obtuvimos el cuarto lugar. A principios de diciembre tendremos el campeonato argentino en Gualeguaychú en lo que será, sin dudas, un hermoso desafío. El 2023 es el año preolímpico con una serie de competencias para poder clasificar a los juegos Olímpicos, aunque el principal objetivo pasa por los Panamericanos en el mes de noviembre”, relató.

Santino compitió en Eslovaquia en el 2022 donde cumplió una destacada labor en el torneo Esperanzas Olímpicas Se impuso en la Final B de C2 200 y fue cuarto en 500 metros.Luego de haber sido quinto en la Final B de C1 200 metros y octavo en la Final B de C1 1000 metros, el cierre del torneo para Santino fue realmente muy bueno. En la prueba de C1 500 metros, Vela junto al platense Santiago Piedras fueron cuartos en la Final B La mejor actuación para Santino Vela con Piedras fue en C2 200 metros, donde inicialmente fueron cuartos en la Serie 1, avanzando a las semifinales, donde también fueron cuartos con 45”600 quedando muy cerca de clasificar a la Final A,”

En cuanto a lo que se viene en el 2023 dijo que lo “primero es clasificar en el Argentino, ser parte del equipo Junior que se forma a finales de este año y estar convocado en todas las concentraciones”.

Ambos remarcaron el papel que juega la familia. “Nuestros viejos (Fernando y Karina) nos apoyaron y lo siguen haciendo desde un primer momento en forma incondicional y alentándonos siempre”, cerraron.