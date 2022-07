El ex intendente de la ciudad se refirió al actual conflicto de Las Piedras, planteó que temas prioritarios defería afrontar la Municipalidad y respaldó a Francisco Álvarez de cara al 2023.

En diálogo con Ahora Cero, Emilio Martínez Garbino, quien estuvo presente el sábado en la marcha en contra de la construcción de viviendas en la Reserva Las Piedras, opinó que “no es un tema que tiene que entrar en la puja oficialismo-oposición, hay que rencausar este debate a lo medioambiental, sería un error entrar en un forcejeo”.

“No es el lugar adecuado para instalar las viviendas, hay que preservar la reserva, es un lugar que puede ser visitado y tener fines educativos y científicios”, aseveró, y alertó que “esto es el antecedente para que luego empiece a lotearse el predio”.

“El Municipio vio las bondades del proyecto y no se dieron cuenta en el lugar que lo iban a instalar, y metieron del dedo en la llaga”, sostuvo.

Por otra parte, Martínez Garbino valoró la gestión del intendente Piaggio como “positiva, si la miro como un vecino”, y aclaró que “si la miro en función de lo que Gualeguaychú tendría que aspirar como ciudad ahí hay un vacío enorme, hay temas que no se abordan”, cuestionó.

“Un intendente no tiene que estar velando sólo porque el vecino tenga una buena calle, luz y una plaza. Hace rato se tendría que haber marcado un rumbo en la educación, en la seguridad y en el tema droga”, planteó.

“La calidad educativa es central, sino estás condenando a un sector de la población a que perviva siempre en las privaciones permanentes”, profundizó, y añadió que “en el tema droga somos el patio trasero de todo lo que viven los rosarinos, se han vivido hechos emblemáticos en Entre Ríos”; y marcó que “no lo he visto comprometido al intendente en estos temas”.

Las internas de cara a la intendencia en 2023

Finalmente, Martínez Garbino se refirió en Ahora Cero a lo que podría ocurrir en vistas de las elecciones del año que viene en nuestra ciudad.

Dentro de Juntos por Entre Ríos, en Gualeguaychú el candidato que respalda Nuevo Espacio es Francisco Álvarez. Acerca de él, opinó que “tiene mucha experiencia, conocimiento y es muy estudioso, algunos me dicen en confianza que no es carismático, pero si vamos a resolver por lo carismático pongamos a piñón fijo de candidato, pero no es este el tema, se trata de estar capacitado, y Francisco reúne todas las condiciones”.

“No sé cómo se va a definir la interna, desconozco. Al que veo más firme es a Francisco. Es bueno que afloren nombres, la gente empieza a observar”, concluyó el ex intendente.