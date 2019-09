Martínez Garbino: Su amistad con Alberto Fernández, cambio climático y a quien votará

“Cuando uno está metido en el trajín diario no piensa en el mediano o largo plazo, solamente en el mañana. Se necesita el compromiso de muchos intelectuales argentinos para repensar el país, y que el que gobierne lo haga con ese consenso social. Hoy la Ley en Argentina es un tema secundario, la indiferencia social que hay sobre el bien público es total. Todo el mundo está detrás del sálvese quien pueda. Hemos llegado a esto producto de todo lo que nos ha pasado y todo lo que nos han generado”.

La grieta

“Lo que hemos vivido los últimos 15 años es un antagonismo tan criminal que ha impedido incluso que muchas familias se puedan sentar a comer un asado el domingo. Eso está en todo nosotros instalado. Y con Macri se agudizó, porque él es también producto de esto. Macri cree que gana por reconocimiento, pero no: ganó por rebote, en castigo a Cristina. Y ahora la gente va a votar a Alberto para castigar a Macri”.

Sobre el posible gobierno de Alberto Fernández

“Es una persona inteligente y con mucha experiencia., Pero va a tener una presión muy grande para compaginar lo que tiene que hacer. Creo que el mayor sustento territorial que tiene son los gobernadores, no los intendentes del conurbano”.

Su amistad con Alberto Fernández

“Lo conozco y tenemos una amistad, nos hemos tratado bastante y sé cuál es su pensamiento. Lo conozco desde hace mucho tiempo, desde antes de Kirchner. Es una persona mesurada, con una rica experiencia -8 años con Kirchner- tiene su personalidad y tiene su carácter. No le envidio para nada la tarea que tiene por delante. Puedo dar un crédito a que si conduce Alberto Fernández de alguna manera las cosas tengan un punto de resolución, pero tiene que construirlo”.

Su opinión del Gobierno de Mauricio Macri

“Cuando me preguntan sobre Macri digo que se equivocó muchas cosas, pero uno no puede hacer un juzgamiento de forma tan absoluta. Los gobernadores tuvieron una relación con Macri, algo que no tuvieron con CFK, que les hacía hacer pasillo o que directamente no los recibía. Y esto hay que decirlo. El valor de obra pública de este gobierno ha sido muy importante, pero ha quedado desvalorizado ante la enorme crisis que estamos viviendo”.

Embed

La amenaza del cambio climático

“Mientras discutimos cuestiones banales, tenemos la amenaza climática. Y eso es muy cercano. Este fin de semana se hace la cumbre, y ya no hay tiempo, pasó el tiempo de los plazos. Hay que tomar medidas en 2020 a más tardar. Y esto significa disminuir en todo el mundo el parque automotriz. Nos venden Vaca Muerta como la gran joya de la abuela, y Vaca Muerta es petróleo y gas, dos cosas que hay que eliminar por el calentamiento global, agravan la situación climática. ¿Y el gobierno va a renunciar a eso?”

Su opinión sobre Gualeguaychú y Entre Ríos

"Así como digo que hay que repensar el país, también digo que hay que hacerlo con la provincia. No puede ser que el mayor mérito sea tener los números al día. Hace rato que se habla de Salto Grande pero nadie hace nada. Y con Gualeguaychú lo mismo, hay que repensarla: el intendente debería convocar a diferentes sectores para repensar el futuro de la ciudad. Gualeguaychú está linda, y lo resaltan los de acá y los que vienen de afuera. Pero creo que hay que repensar muchas cosas: como el futuro laboral, que es muy importante. No puede ser que el logro máximo de un gobierno sean las políticas de contención, tiene que haber algo más, porque si nos golpea, por ejemplo, la droga es que la gente no encuentra futuro".

¿A quién va a votar?

“El mío es un voto cantado: voy a votar a Lavagna”.