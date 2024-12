Germán Martínez, diputado nacional por el PJ analizó en Ahora Cero Radio la situación del senador Edgardo Kueider tras su detención e imputación en Paraguay por no declarar 200 mil dólares en la frontera.

“Kueider es el principal operador parlamentario de Santiago Caputo en el senado de la Nación. Es la persona a la cual querían poner a presidir la bicameral de inteligencia que controla millones de dólares de gastos reservados, y ahora la encuentran en la frontera con 200 mil dólares sin declarar en una mochila”, apuntó Martínez.

Y agregó: “Hay que echarlo del Senado de la Nación. En la Cámara de diputados echamos a un diputado por tener una escena amorosa durante pandemia a través del zoom, basta me parece que esta es una situación un poquito más grave, intentaba pasar 200 mil dólares en una mochila en una frontera de noche tratando de meterla ilegalmente en algún lugar”.

No obstante, Martínez señaló que “el Gobierno no le puede soltar la mano a Kueider por todo lo que ha pasado. Además, la semana pasada estuvimos debatiendo el tema Ficha Limpia que no hubo quórum. Si ese tema se llegara a aprobar y pasar al Senado, el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales es Kuieder, es el que tiene que habilitar ese debate y ahora lo encuentran en esta situación en Paraguay, Es contradictorio”.