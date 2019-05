Martita Fort, la bisexualidad y la relación con su familia

“Hagan preguntas interesantes que no me puedo dormir”, instó la hija de Ricardo. Atento al pedido de Martita, un usuario lanzó una pregunta con mucha soltura: “¿Sos bisexual? Si es así, ¿alguien lo sabe?”. Sin prejuicios, sin vueltas y con mucha naturalidad, Martita respondió de modo afirmativo: “Lo sabe todo el mundo en mi casa y no tengo problema en decirle al resto de las personas porque es algo normal”. Luego, la adolescente concluyó: “En mi casa no les molesta, ya que bueno...”.