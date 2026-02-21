La elección de la Reina con la intervención de portabanderas, pasistas y batucadas se desarrolló en una noche cargada de brillo y grandes expectativas en el Corsódromo “José Luis Gestro”, donde el público acompañó con pasión y alegría cada instancia del espectáculo.

Desde antes de las 21, horario previsto para el inicio del evento, cientas de personas comenzaron a ingresar al predio del Parque de la Estación para presenciar una de las instancias más esperadas de cada temporada: la Elección de la Reina. Gran parte del público eran integrantes y simpatizantes de las cuatro comparsas. Con banderas, globos con los colores del club y vinchas con el nombre de sus respectivas reinas, los carnavaleros asistentes empezaron a calentar las tribunas con sus cánticos y ánimos festivos.

Finalmente, minutos antes de las 22, los conductores del evento Diego Hildt y Milagros Reyes tomaron el micrófono para dar comienzo a la velada y animar a las tribunas. Poco después presentaron al jurado encargado de evaluar cada rubro.

Antes de dar paso al show de batucadas, pasistas y portabanderas, tuvo lugar el momento emotivo en el que la reina saliente, Felicita Fouce, de la comparsa Marí Marí, junto a la embajadora cultural Sofía Funes, de Papelitos, se despidieron de sus honorables roles dirigiendo palabras de agradecimiento al público.

Luego llegó la presentación de los portabanderas de Papelitos, Lorena Sánchez y Lucas Shapiro, quienes estuvieron acompañados por parte de su comisión de frente. Inmediatamente después, hizo su aparición la pasista papelitera Candela Gómez junto a la batucada “Los Pibes”, dirigida por Martín Piaggio.

Poco después, fue el turno de los portabanderas de Ará Yeví: Cielo Pereyra y Felipe Bon. Ambos dieron una muestra de su gran destreza como bailarines folklóricos, en sintonía con la temática de “La Resistencia”, y también contaron con el apoyo de parte de su comisión de frente. Le siguió su batucada “Sonido de Parche”, dirigida por Leo Stefani, junto a Camila Carro como pasista.

El desarrollo del evento siguió con el desfile en vestido de noche de la reina de Papelitos Valentina Giménez. La soberana salió a la pasarela con una banda sonora acústica en vivo y los cánticos de la masiva hinchada celeste y blanca. Su vestido dorado fue diseñado por el director de vestuario de la comparsa, Raulo Galarraga. “Ser reina de una comparsa no es solo llevar sus colores, sino también su historia y la de todos los trabajadores que la hacen posible”, dijo tras agradecer al público. Y completó: “Nuestra ciudad es cuna de artistas, Gualeguaychú es Carnaval, pero no solo es eso sino que tiene muchos atractivos más, y estoy dispuesta a llevar nuestra ciudad a todos los rincones del país”.

La siguiente soberana en salir a escena con su vestido rojo fue Manuela Scorzelli, de Ará Yeví. La acompañó en vivo parte de la banda Alma Carnavalera, con la increíble voz de Belén Grecco, que emocionó a toda la tribuna del negro y dorado. “Es increíble, no puedo creer estar representando a este comparsón. No puedo estar más agradecida de esto”, dijo entre lágrimas de emoción.

Con la misma modalidad tuvieron su paso por el escenario las reinas de Marí Marí y O’Bahía, ambas con su banda sonora -la primera en vivo y la segunda con pista-, en un formato simplificado y acústico, con versiones lentas e increíblemente emotivas de sus canciones.

Primero fue el turno de Mary Ann Morrison, de Marí Marí, quien expresó: “Estoy muy feliz y disfruté muchísimo de esta noche. No puedo decir más que muchas gracias”. Y agregó acerca de Gualeguaychú: “Destaco la calidad humana de nuestra ciudad. Me parece algo increíble. Soy una orgullosa gualeguaychuense”.

Luego le tocó a Angie Felix, reina de O’Bahía. “Siento felicidad absoluta. Estoy muy orgullosa y agradecida de representar estos colores que amo. Y lo mismo de los integrantes y dirigentes. Todos me hicieron sentir muy cuidada. Amo esta ciudad y amo el Carnaval”, manifestó, mientras la tribuna de O’Bahía la alentaba. “El Carnaval no se puede explicar, hay que vivirlo. Por eso invitamos a todos a que vengan a Gualeguaychú”, completó.

Cerca de la medianoche hicieron su show los portabanderas de Marí Marí, Agustina Díaz y Gustavo Galante, junto a la comisión de frente de la comparsa. Le siguió el espectáculo de su batucada,“Batería Aplanadora”, la cual es dirigida por Ema Fernández y tiene como protagonista a su pasista, Rosario Sánchez.

Acto seguido hizo lo propio O’Bahía, con una impresionante performance de su comisión de frente y portabanderas, Faustina Olano y Fabián Scovenna. Luego, salió a la pista la pasista Martina Ghiglia con la batucada de mujeres “Las Audaces”, dirigida por Celeste Piaggio.

Minutos después de las 00.30 horas, las reinas de Papelitos, Ará Yeví, Marí Marí y O’Bahía realizaron su segundo desfile, esta vez en sus trajes de Carnaval.

Tras la despedida del jurado, la madrugada dio paso al tradicional y reñido contrapunto de batucadas y pasistas: primero entre Ará Yeví y Marí Marí, y luego entre Papelitos y O’Bahía. Este último enfrentó a los hermanos Martín y Celeste Piaggio, renombrados directores de batucada.

Una de las últimas instancias del evento tuvo que ver con entregas de obsequios y reconocimientos a portabanderas, pasistas, directivos de clubes, comparsas y directores de batucadas.

Finalmente, cerca de las tres de la madrugada llegó el momento más esperado. Felicita Fouce ofreció sus últimas palabras como soberana y se convocó a las cuatro candidatas al escenario junto a autoridades municipales y de la Comisión del Carnaval. En medio de una atmósfera de máxima tensión y emoción, se anunció que la nueva reina del Carnaval del País es Mary Ann Morrison de la comparsa Marí Marí. Emocionada hasta las lágrimas, la flamante soberana desfiló frente a todos los carnavaleros y cerró una noche digna de la realeza.



