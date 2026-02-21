COMIENZA EL REINADO
Mary Ann Morrison es la nueva reina del Carnaval del País 2026
A partir de la madrugada, el espectáculo a cielo abierto más importante de Argentina tiene nueva soberana. Esta noche, será la primera vez que Mary Ann Morrison desfilará como representante máxima del show.
La elección de la Reina con la intervención de portabanderas, pasistas y batucadas se desarrolló en una noche cargada de brillo y grandes expectativas en el Corsódromo “José Luis Gestro”, donde el público acompañó con pasión y alegría cada instancia del espectáculo.
Desde antes de las 21, horario previsto para el inicio del evento, cientas de personas comenzaron a ingresar al predio del Parque de la Estación para presenciar una de las instancias más esperadas de cada temporada: la Elección de la Reina. Gran parte del público eran integrantes y simpatizantes de las cuatro comparsas. Con banderas, globos con los colores del club y vinchas con el nombre de sus respectivas reinas, los carnavaleros asistentes empezaron a calentar las tribunas con sus cánticos y ánimos festivos.
Finalmente, minutos antes de las 22, los conductores del evento Diego Hildt y Milagros Reyes tomaron el micrófono para dar comienzo a la velada y animar a las tribunas. Poco después presentaron al jurado encargado de evaluar cada rubro.
Antes de dar paso al show de batucadas, pasistas y portabanderas, tuvo lugar el momento emotivo en el que la reina saliente, Felicita Fouce, de la comparsa Marí Marí, junto a la embajadora cultural Sofía Funes, de Papelitos, se despidieron de sus honorables roles dirigiendo palabras de agradecimiento al público.
Luego llegó la presentación de los portabanderas de Papelitos, Lorena Sánchez y Lucas Shapiro, quienes estuvieron acompañados por parte de su comisión de frente. Inmediatamente después, hizo su aparición la pasista papelitera Candela Gómez junto a la batucada “Los Pibes”, dirigida por Martín Piaggio.
Poco después, fue el turno de los portabanderas de Ará Yeví: Cielo Pereyra y Felipe Bon. Ambos dieron una muestra de su gran destreza como bailarines folklóricos, en sintonía con la temática de “La Resistencia”, y también contaron con el apoyo de parte de su comisión de frente. Le siguió su batucada “Sonido de Parche”, dirigida por Leo Stefani, junto a Camila Carro como pasista.
El desarrollo del evento siguió con el desfile en vestido de noche de la reina de Papelitos Valentina Giménez. La soberana salió a la pasarela con una banda sonora acústica en vivo y los cánticos de la masiva hinchada celeste y blanca. Su vestido dorado fue diseñado por el director de vestuario de la comparsa, Raulo Galarraga. “Ser reina de una comparsa no es solo llevar sus colores, sino también su historia y la de todos los trabajadores que la hacen posible”, dijo tras agradecer al público. Y completó: “Nuestra ciudad es cuna de artistas, Gualeguaychú es Carnaval, pero no solo es eso sino que tiene muchos atractivos más, y estoy dispuesta a llevar nuestra ciudad a todos los rincones del país”.
La siguiente soberana en salir a escena con su vestido rojo fue Manuela Scorzelli, de Ará Yeví. La acompañó en vivo parte de la banda Alma Carnavalera, con la increíble voz de Belén Grecco, que emocionó a toda la tribuna del negro y dorado. “Es increíble, no puedo creer estar representando a este comparsón. No puedo estar más agradecida de esto”, dijo entre lágrimas de emoción.
Con la misma modalidad tuvieron su paso por el escenario las reinas de Marí Marí y O’Bahía, ambas con su banda sonora -la primera en vivo y la segunda con pista-, en un formato simplificado y acústico, con versiones lentas e increíblemente emotivas de sus canciones.
Primero fue el turno de Mary Ann Morrison, de Marí Marí, quien expresó: “Estoy muy feliz y disfruté muchísimo de esta noche. No puedo decir más que muchas gracias”. Y agregó acerca de Gualeguaychú: “Destaco la calidad humana de nuestra ciudad. Me parece algo increíble. Soy una orgullosa gualeguaychuense”.
Luego le tocó a Angie Felix, reina de O’Bahía. “Siento felicidad absoluta. Estoy muy orgullosa y agradecida de representar estos colores que amo. Y lo mismo de los integrantes y dirigentes. Todos me hicieron sentir muy cuidada. Amo esta ciudad y amo el Carnaval”, manifestó, mientras la tribuna de O’Bahía la alentaba. “El Carnaval no se puede explicar, hay que vivirlo. Por eso invitamos a todos a que vengan a Gualeguaychú”, completó.
Cerca de la medianoche hicieron su show los portabanderas de Marí Marí, Agustina Díaz y Gustavo Galante, junto a la comisión de frente de la comparsa. Le siguió el espectáculo de su batucada,“Batería Aplanadora”, la cual es dirigida por Ema Fernández y tiene como protagonista a su pasista, Rosario Sánchez.
Acto seguido hizo lo propio O’Bahía, con una impresionante performance de su comisión de frente y portabanderas, Faustina Olano y Fabián Scovenna. Luego, salió a la pista la pasista Martina Ghiglia con la batucada de mujeres “Las Audaces”, dirigida por Celeste Piaggio.
Minutos después de las 00.30 horas, las reinas de Papelitos, Ará Yeví, Marí Marí y O’Bahía realizaron su segundo desfile, esta vez en sus trajes de Carnaval.
Tras la despedida del jurado, la madrugada dio paso al tradicional y reñido contrapunto de batucadas y pasistas: primero entre Ará Yeví y Marí Marí, y luego entre Papelitos y O’Bahía. Este último enfrentó a los hermanos Martín y Celeste Piaggio, renombrados directores de batucada.
Una de las últimas instancias del evento tuvo que ver con entregas de obsequios y reconocimientos a portabanderas, pasistas, directivos de clubes, comparsas y directores de batucadas.
Finalmente, cerca de las tres de la madrugada llegó el momento más esperado. Felicita Fouce ofreció sus últimas palabras como soberana y se convocó a las cuatro candidatas al escenario junto a autoridades municipales y de la Comisión del Carnaval. En medio de una atmósfera de máxima tensión y emoción, se anunció que la nueva reina del Carnaval del País es Mary Ann Morrison de la comparsa Marí Marí. Emocionada hasta las lágrimas, la flamante soberana desfiló frente a todos los carnavaleros y cerró una noche digna de la realeza.