Durante el evento de Elección de la Reina 2026 del Carnaval del País, la candidata de Marí Marí, Mary Ann Morrison, compartió -al igual que las otras soberanas- unas palabras alusivas a lo que representa para ella el honor de llevar la corona de su comparsa -y, eventualmente, del Carnaval-, así como también lo que haría para dar a conocer a Gualeguaychú y su Fiesta Nacional.

“Muchas gracias a mi querida hinchada y a mis queridos integrantes. Y muchas gracias por el respeto a todos los colegas carnavaleros. Estando en este lugar se valora mucho. Estoy muy feliz, lo disfruté muchísimo, que era el único objetivo que tenía para hoy: disfrutarlo. Porque sé que es un momento único. Es un honor que estén gritando por mí, cantando mi nombre. Todos tan contentos. No puedo decir más que gracias. Muchas gracias”, expresó luego de su primera pasada.



Consultada por qué destacaría de Gualeguaychú para representarla con orgullo en cualquier evento, dijo: “Algo que destaco y que seguiré destacando de esta hermosa ciudad es la calidad humana que tenemos. Somos personas tan pasionales… defendemos lo que creemos y lo que es nuestro de una forma que no todo el mundo o no todos los habitantes de otras ciudades lo hacen, y eso me parece increíble. Ni hablar de ser una ciudad turística y de la calidad del trato con el turista. Cómo nos preocupamos y nos ocupamos de atenderlos bien y cada vez mejor, de brindar buenos servicios y de calidad, que estén a la altura del turismo que recibimos”.



“Tuve la suerte de estudiar afuera y siempre tuve claro que quería volver a mi ciudad, que era la ciudad en la que me quería establecer; por su tranquilidad para vivir, por la gente, por los afectos. Es un lugar seguro, donde uno se puede desarrollar en cualquier profesión, en cualquier oficio, y donde siempre vas a encontrar una persona que te reciba cálidamente cuando lo necesites. Es una ciudad increíble, con personas increíbles. Ni hablar de toda la industria que gira alrededor del Carnaval y de toda la industria y producción local que tenemos, que tiene proyección nacional e internacional. Así que soy una orgullosa gualeguaychuense”, siguió.

Más adelante en el evento, cuando le preguntaron qué es lo que hace único a nuestro Carnaval y cómo lo promovería, manifestó: “El nivel de trabajo, el nivel de los trabajadores, de los detalles; el tamaño y movimiento de las carrozas, que son imponentes, la iluminación. Es una cosa increíble. Creo que promovería orgullosamente el Carnaval dedicándole mucho tiempo, aprovechando la visibilidad que nos da estar en este lugar de Fiesta Nacional, que no es menor. Sería una forma de honrarlo siendo la cara visible, siendo un puente con aquellas personas que nos ven y que nos escuchan, para honrar el trabajo de los que empiezan dentro de un par de días -cuando ya el Carnaval termina- a desarmar y a armar una nueva propuesta para elevar cada vez más el nivel de este espectáculo”.



Por último, una vez coronada Reina de la edición 2026, agradeció profundamente a todos los presentes por el apoyo y por quedarse hasta el final del evento y declaró: “Les puedo decir es que lo daré todo desde mi lugar para representarlos a todos. A Papelitos, a Marí Marí, a O'Bahía, a Ará Yeví y a Kamarr, todo este año de la mejor manera posible. Y como dije hoy, lo valoro mucho. Muchas gracias por el respeto a todos”.

