La Reina del Carnaval del País 2026, Mary Ann Morrison (Marí Marí), dio una entrevista en Cuando Pase el Temblor (lunes a viernes, de 9:30 a 12), un programa de Bolazo, el nuevo canal de streaming de Gualeguaychú que tuvo su inicio esta mañana.

Al principio de la charla, la flamante soberana consideró que la noche de este sábado -la última de Carnaval- sorprendió gratamente a todos por la cantidad de espectadores que hubo en el Corsódromo: “Las tribunas estaban reventadas de gente, como nunca. Y el público tenía mucha energía porque en ningún momento pararon de cantar, de bailar y de hacer palmas. Todas mis noches fueron buenas, pero esta última fue la mejor”.



Consultada sobre qué espera para su reinado, Mary Ann respondió: “Imagino que voy a viajar a distintas partes del país; que voy a tener que armar por ahí un séquito de personas que me acompañen, que quieran bailar un poquito conmigo y contar lo que hacemos acá. Y después tengo algunas ideas, más allá de lo que es el rol fundamental de la Reina, de la difundir y contar lo que hacemos y mostrar nuestra ciudad. Me encantaría poder dar mi aporte para solucionar distintas cuestiones funcionales, que vienen fallando hace un montón de tiempo”.

En otro momento de la nota, manifestó que su reinado “no pudo ser mejor”: “Tanto en las noches de Carnaval como en las previas, por el trato que recibí de todo el club, de la Comisión, y en el taller, como por el cariño recibido”.



