Mary Ann Morrison es una joven escribana gualeguaychuense de 29 años. Desde la semana pasada se sumó al listado de las reinas del Carnaval del País, un lugar de mucha exposición y que en los últimos años ha tomado una responsabilidad mayor en la difusión del espectáculo y de la ciudad, producto de la propia iniciativa de quienes han portado la corona.

Mary Ann desfiló cuatro años en Mari Marí y su pasión por la comparsa fue creciendo día tras día. Es por ello que en esta edición lo hizo ni más ni menos que como reina en la temática "Genios", representando “el renacer del pueblo: el sueño que Aladino le pide al Genio hecho realidad en brillos, bordados, carrozas de ensueño y bailarines felices”. La propia soberana lo describió como “el fruto del trabajo de un pueblo unido que vuelve a encenderse en alegría”.

Tras la consagración, la flamante reina del Carnaval del País dialogó mano a mano con Ahora ElDía y expresó la responsabilidad que implica, cómo desea llevar a cabo su reinado y el deseo de que su comparsa se quede con el título en esta edición.



¿Qué se siente ser la reina del Carnaval del País?



- Una responsabilidad muy grande, porque entiendo el Carnaval como el principal atractivo de la ciudad para mucha gente, sabiendo que somos un destino turístico y que muchos vecinos viven de esta actividad durante todo el año; y por ello es mi intención hacer el trabajo de difusión lo mejor posible: utilizar nuestra fiesta como una puerta de entrada para que conozcan Gualeguaychú y todas las experiencias que tenemos para ofrecerles.

- Por supuesto, como carnavalera orgullosa que soy del trabajo que hacen todos los comparseros del detrás de escena, es una responsabilidad muy linda. ¿Qué mejor que salir a mostrar esta fiesta que tanto disfrutamos hacer?

¿Cómo fue la coronación, que se te cruzó por la cabeza en ese momento que te eligieron reina?

- Honestamente, cuando imaginaba ese momento, pensando que podía suceder como no… Pensé que la emoción iba a ser muy grande y seguramente iban a caer varias lágrimas, pero para mi sorpresa, cuando escucho el nombre de mi comparsa, me quedé helada. Mas allá de ese primer impacto, recibir todos los atributos -que son más bien una formalidad-, de manos de mi amiga Felicita Fouce, fue un momento hermoso que guardaré por siempre en mi corazón. Ella fue un apoyo muy grande en esta edición.

¿Cuáles son tus desafíos y objetivos durante este año?

- Mi objetivo principal es atraer la mayor cantidad de visitantes a nuestra ciudad durante todo el año y que esas personas que vienen sirvan a su vez de canal amplificador para convocar a otras y contar sus experiencias. Además de eso, mi desafío será hacer algún aporte útil, por más pequeño que sea, a nivel organizativo y funcional de la fiesta: contribuir a solucionar alguno o algunos de los problemas que venimos acarreando desde hace años y que se siguen repitiendo, teniendo en claro que no será una tarea fácil porque siempre la palabra final la tienen quienes integran la Comisión de Carnaval.

¿Cómo fue tu vínculo con las reinas de las otras comparsas?

- El vínculo con mis compañeras de esta edición no pudo ser mejor, se dio naturalmente, nos juntamos a cenar y la charla fluyó sin forzarla: nos contamos intimidades de cómo fuimos viviendo cada noche, nos ayudamos y nos aconsejamos con los preparativos para la elección y siempre nos expresamos buenos deseos. Es de los recuerdos más lindo que me llevo de este reinado. Así me gustaría que todas las reinas que sigan en cada comparsa, vivan su paso por ese puesto, se disfruta mucho más.

A días de que se defina la competencia, ¿cómo ves a Marí Marí en esta edición? ¿es la candidata al título?

- Para mí, Marí Marí está hermosa, de principio a fin, está pensada y realizada con mucho amor y cuidado por el detalle, la prolijidad y el brillo. Siento que la música también acompaña a la perfección: es alegre y contagia a cada una de las personas que disfrutan cada noche en el Corsódromo. También noto el compromiso de todos los integrantes por hacer un desfile prolijo y conectado con el público. Sin dudas, es candidata al título y es nuestro mayor deseo, también como reconocimiento al trabajo de todos: vestuaristas, maquilladoras, carroceros, músicos y bailarines, entre muchos otros que trabajan en la comparsa.

Y al resto, ¿cómo las ves?

- Las otras tres comparsas también están hermosas, cada una representando muy bien las temáticas que presentaron, con canciones alegres y desplazamientos súper prolijos. Esta edición, la primera como Fiesta Nacional, el nivel artístico del Carnaval es muy alto, digno de ver y disfrutar, y ojalá sigamos así, creciendo cada año un poco más.