Más de 17.000 personas ya fueron vacunadas en el CAPS Juan Baggio

Respecto a las embarazadas y puérperas mayores de 18 años, Zapata dijo que “aquellas mujeres que deseen recibir su dosis pueden acercarse al CAPS sin turno de lunes a viernes de 8 a 18 horas para ser vacunadas; solamente tienen que traer DNI y certificado del médico tratante”.

Hasta el 3 de julio, en el Departamento Gualeguaychú se aplicaron y registraron 62.272 dosis, mientras que en la provincia son 649.870.

Agregó que “para todas las personas que quieran aplicarse la vacuna y aún no lo hicieron, pueden registrar su voluntad en www.entrerios.gov.ar/vacunate, al 0800-888-8228 de lunes a viernes de 8 a 17 horas, o bien acercarse al CAPS o al Centro de Convenciones. Asimismo, les pedimos que si ya tienen un turno asignado concurran. Nos pasa a diario que un pequeño porcentaje no responde el mensaje para confirmar o si lo hacen, después no van, lo que nos genera retrasos indeseados en el esquema logístico que tenemos funcionando".

"Es importante destacar que todos los grupos, tanto los primeros en habilitarse como los se fueron incorporando de manera sucesiva, siguen vigentes y no dejarán de ser inmunizados”, remarcó.

