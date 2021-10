"Más allá de lo deportivo, lo que más me motiva es formar buenas personas"

Su creador es el profesor de educación física Rafael De Stéfano, quien, en el mismo video cuanta que los deportes que se practican en la institución son hockey, fútbol, handball, vóley, atletismo, saltos, carreras y lanzamientos. “Cualquier pregunta que tengan me escriben por WhatsApp, Instagram o Facebook, muchas gracias”, cierra el video subido el pasado 9 de septiembre a la cuenta de Facebook del club de la zona costera.

Este joven docente tiene 23 años y, en diálogo con ElDía, contó que terminó la secundaria en la Enova y se fue a vivir a Gualeguay, donde se recibió en la Facultad de Ciencias de la Vida y la Salud de la Uader. Antes, jugó al fútbol en Independiente y al Hockey en Neptunia y en Carpinchos.

“Me recibí y a las dos semanas vino la pandemia”, contó, con la mueca de resignación que, a todos, de alguna u otra manera, nos generó el estado de excepcionalidad provocado por el coronavirus. Actualmente, está a cargo de la Primera de Hockey Femenino, la Sub17 y la Reserva, y trabaja en la formación de la Primera de Hockey Masculino.

“El hockey ha crecido mucho, creo que la clave está en los más chicos, en la escuelita. Por un lado, los padres tienen que saber que hay otros deportes, más allá del fútbol y el básquet, y los clubes tienen que abrirse a la disciplina, como muchos ya empezaron a hacerlo en la ciudad”, valoró. Y consideró que “si bien es un deporte más caro que otros, por lo elementos que demanda (palo, canilleras, bucal, calzado, etc.) nosotros, por ejemplo, en el club tenemos 50 palos para los que van a entrenar y no tienen”.

Profe La Rivera 2.jpg

Sobre el video, en tanto, contó que todo nació en el 2018, cuando estaba jugando en Carpinchos y llegó a la ciudad la Selección Hockey Sordos Argentina (HSA), con quienes disputaron un partido amistoso y entrenaron durante todo un fin de semana largo.

“Ese año me invitaron a jugar con ellos un torneo que se hace todos los fines de año en Necochea. Al año siguiente la entrenadora tenía que dejar el equipo, entonces me llamaron para integrarme y lo hice, más vale. Fui aprendiendo con ellos la lengua, no tengo cursos hechos”, aclaró.

“El video nace de esa experiencia, de saber que hay personas sordas que quieren aprender a jugar al hockey o a cualquier deporte. La idea es abrir las puertas del club para que se acerquen. Todavía no lo ha hecho ninguna, aunque han preguntado, pero no se han animado a dar el paso aun”, contó el joven docente que, además de “seguir formando personas en el club, ya sea en la escuelita o en la primera”, trabaja duro para abrir su propio gimnasio “apuntado al alto rendimiento deportivo”.

“Más allá de lo deportivo, lo que más me motiva es formar buenas personas. Y lo que más satisfacción me genera es el sentido de pertenencia que los chicos y las chicas van teniendo y el respeto y el compañerismo que puedo ver en los partidos y en los entrenamientos. Eso es mucho más gratificante que cualquier resultado deportivo”, destacó.