Más bajas para la Selección en la previa al Panamericano y el Mundial

La joven promesa de 19 años viene de competir en el Mundial Sub-20 y juega en la Universidad de Virginia Cavalliers, en Estados Unidos. Dado a una superposición del calendario académico con la disputa de los torneos, la decisión es que permanezca en su equipo.

"Se suma otra baja a la Selección Mayor masculina. Francisco Cáffaro lamentablemente no podrá ser parte del proceso por incompatibilidad de fechas en su ciclo universitario", comunicó la Confederación de Básquetbol en su cuenta de Twitter.

Hace una semana, quien había desistido de participar en los Panamericanos y el Mundial había sido Marcos Mata. “Después de pensarlo y analizarlo durante varios días tomé la decisión de no estar presente en la Selección este año. La liga fue muy larga, terminó hace apenas una semana y me siento agotado física y mentalmente, sumado a que vengo de unas molestias de la cuales todavía no me he podido recuperar", fue la explicación del alero de San Lorenzo.