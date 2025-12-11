PUNTO POR PUNTO
Más controles de velocidad: dónde están ubicados los radares en rutas de Entre Ríos
La provincia intensificó los controles tecnológicos para reducir siniestros viales. Los radares están ubicados en pasos urbanos, accesos y tramos de rutas provinciales y nacionales.
Las autoridades viales de Entre Ríos dispusieron un esquema ampliado de radares y controles de velocidad en rutas provinciales y nacionales con el objetivo de disminuir la velocidad excesiva y prevenir siniestros viales. Quienes visiten o circulen por el territorio entrerriano deberán prestar especial atención a los nuevos puntos de fiscalización, especialmente en pasos urbanos donde la velocidad máxima desciende de manera significativa.
De acuerdo con los registros oficiales, si el ingreso se realiza por el Sur de la provincia existen tres puntos considerados críticos, donde los controles son estrictos y la máxima permitida cambia abruptamente según el tramo.
Radares fijos y homologados en rutas nacionales
Los siguientes dispositivos operan de manera permanente y se encuentran debidamente homologados:
Chajarí
RN 14 – Km 333,2 y 328,2
Máxima: 120 km/h
Concordia
RN 14 – Km 261 y 260,6
Máxima: 120 km/h
Colón
RN 14 – Km 150,4
Máxima: 120 km/h
Concepción del Uruguay
RN 14 – Km 126,6
Máxima: 100 km/h
Concepción del Uruguay (zona urbana)
RN 14 – Km 117,5
Máxima: 80 km/h
Ceibas
RN 14 – Km 1,05
Máxima: 120 km/h
Puente Victoria – Rosario
RN 174 – Km 57,20 / 20 / 9
Máxima: 80 km/h
Operativos móviles y radares provinciales
Además de los dispositivos fijos, la provincia intensifica controles móviles en zonas de ingreso a localidades y puntos con tránsito constante.
Sauce Montrull
RN 18 – Km 18
Máxima: 80 km/h
Estación Raíces
RN 18 – Km 126,5
Máxima: 60 km/h
Jubileo
RN 18 – Km 88,2 y 188,5
Máxima: 60 km/h
Oro Verde
RP 11 – Km 10,1
Máxima: 60 km/h
Antelo y Febre
RP 26 – Km 12,7 y 27,1
Máxima: 60 km/h
San Justo
RP 39 – Km 34,5
Máxima: 60 km/h
Controles ubicados en el Sur entrerriano
Aldea San Antonio
Ruta – Kilómetro: RP 20 – Km 30
Máxima Permitida: 60 km/h (paso urbano)
Acceso a Gualeguaychú
Ruta – Kilómetro: RP 16 – Km 71,8
Máxima Permitida: 80 km/h
Autovía Artigas
Ruta – Kilómetro: RN 14 – Km 60,3
Máxima Permitida: 120 km/h (radar fijo)
(Fuente: La Región)