Las autoridades viales de Entre Ríos dispusieron un esquema ampliado de radares y controles de velocidad en rutas provinciales y nacionales con el objetivo de disminuir la velocidad excesiva y prevenir siniestros viales. Quienes visiten o circulen por el territorio entrerriano deberán prestar especial atención a los nuevos puntos de fiscalización, especialmente en pasos urbanos donde la velocidad máxima desciende de manera significativa.

De acuerdo con los registros oficiales, si el ingreso se realiza por el Sur de la provincia existen tres puntos considerados críticos, donde los controles son estrictos y la máxima permitida cambia abruptamente según el tramo.

Radares fijos y homologados en rutas nacionales

Los siguientes dispositivos operan de manera permanente y se encuentran debidamente homologados:

Chajarí

RN 14 – Km 333,2 y 328,2

Máxima: 120 km/h

Concordia

RN 14 – Km 261 y 260,6

Máxima: 120 km/h

Colón

RN 14 – Km 150,4

Máxima: 120 km/h

Concepción del Uruguay

RN 14 – Km 126,6

Máxima: 100 km/h

Concepción del Uruguay (zona urbana)

RN 14 – Km 117,5

Máxima: 80 km/h

Ceibas

RN 14 – Km 1,05

Máxima: 120 km/h

Puente Victoria – Rosario

RN 174 – Km 57,20 / 20 / 9

Máxima: 80 km/h

Operativos móviles y radares provinciales

Además de los dispositivos fijos, la provincia intensifica controles móviles en zonas de ingreso a localidades y puntos con tránsito constante.

Sauce Montrull

RN 18 – Km 18

Máxima: 80 km/h

Estación Raíces

RN 18 – Km 126,5

Máxima: 60 km/h

Jubileo

RN 18 – Km 88,2 y 188,5

Máxima: 60 km/h

Oro Verde

RP 11 – Km 10,1

Máxima: 60 km/h

Antelo y Febre

RP 26 – Km 12,7 y 27,1

Máxima: 60 km/h

San Justo

RP 39 – Km 34,5

Máxima: 60 km/h

Controles ubicados en el Sur entrerriano

Aldea San Antonio

Ruta – Kilómetro: RP 20 – Km 30

Máxima Permitida: 60 km/h (paso urbano)

Acceso a Gualeguaychú

Ruta – Kilómetro: RP 16 – Km 71,8

Máxima Permitida: 80 km/h

Autovía Artigas

Ruta – Kilómetro: RN 14 – Km 60,3

Máxima Permitida: 120 km/h (radar fijo)

