Desde que fue desmantelada y sacada de uso, la gran estructura de la Unidad Penal Nº2 pasó a ser una mole desocupada en el corazón de Gualeguaychú. Sin embargo, no por estar vacía se quedó carente de historia o pasado.

Foto: Mauricio Ríos

El proceso por el que la ex UP2 fue declarada “Espacio de la Memoria” comenzó en 2012, cuando como parte de una causa vinculada a la última dictadura militar, presos políticos identificaron el lugar como uno de los sitios donde fueron detenidos, junto con el Regimiento de Gualeguaychú.

En este marco y, luego de la Ley Nº 26.691 sancionada por el Gobierno Nacional para identificar los sitios de memoria, la Asociación Civil Madres de Plaza de Mayo local empezó a tramitar la demarcación de esos dos espacios.

“Tuvimos que presentar un montón de documentación y llegamos así al año 2020, cuando se hizo la delimitación del espacio, vino la Ministra de Gobierno y Justicia Rosario Romero y, en esa ocasión, Daniel Irigoyen le manifestó nuestra intención de conservar el lugar donde habían estado los presos políticos. Ellos convivieron junto con reclusos comunes, que estaban separados por áreas y gracias a Daniel y otra gente que estuvo ahí, pudieron determinar los sitios donde habían estado. En tanto, frente al eminente cierre de la Unidad Penal hicimos gestiones junto al gobierno anterior para que una de las manzanas de la cárcel quedara bajo la égida municipal, a través de lo cual pedimos nuestra participación en el espacio”, detalló Patricia Savoy referente de Madres Plaza de Mayo Gualeguaychú.

Foto: Mauricio Ríos

A partir de un decreto, la Provincia le dio a la Municipalidad la tenencia de una de las manzanas que componen a la ex unidad carcelaria por 20 años y a la Asociación Civil por 10.

“Nuestra intención es gestionar de que la manzana pace a tener una tenencia permanente por parte del Municipio y en ese mismo trámite nos den la tenencia permanente de ese espacio”, contó Savoy.

Mientras tanto, y por lo menos durante 10 años, Madres Plaza de Mayo Gualeguaychú tendrá su lugar de encuentro semanal, el cuál vienen llevando a cabo una vez por semana desde hace 40 años.

Cómo está compuesto el nuevo Espacio de la Memoria

Patricia Savoy ilustró que se pudieron identificar tres celdas, una en la que estuvo Daniel Irigoyen, otra que usaba el padre Fortunato y la tercera que alojó a Enrique Guastavino, quien estuvo preso antes de la dictadura.

Después hay otros espacios en la planta alta que eran celdas comunes, también existen unos calabozos de castigo, donde se separaba a los presos en momentos de gran conflictividad durante la dictadura. Y por último, un lugar que era un comedor que es el único que intervinieron con pintura y limpieza las madres y es donde funcionará su sede.

Foto: Mauricio Ríos

Cuando la actividad carcelaria se trasladó a la Unidad Penal Nº9, Savoy señaló que “se desmanteló muchísimo, se sacaron rejas, barandales, no se respetó el hecho de que está considerado como Edificio Histórico Nacional”.

En la brevedad y, luego de que la asociación se termine de acomodar, tienen planificado armar visitar guiadas del lugar: “Nos vamos a organizar para hacer recorridas, trabajos y charlas. Es importante que la Provincia lo concede con la condición de que es un edificio histórico y un espacio de memoria así que nos parece importantísimo abrirlo al público y a la comunidad ya que es parte de la Memoria Popular de Gualeguaychú”.

¿Qué pasó con el Museo de la Memoria?

Luego de que las instalaciones del Museo “Osvaldo Delmonte” fueran sacadas de la Casa de la Estación para su reubicación en el ex espacio de Cultura, lo cual todavía no se ha concretado, las integrantes de la Asociación no tienen ninguna certeza sobre la posible restitución del lugar.

Foto: Mauricio Ríos

“No hemos vuelto a tener ningún tipo de charla ni nos han convocado para tal fin, lo que nosotros tenemos muy claro es que el museo no le pertenecen a Madres, sino que somos una porción chiquita de la historia de Gualeguaychú, pero no vemos que se vaya a abrir, no tenemos ninguna referencia clara de que ha pasado con el museo”, apuntó Savoy.

Sobre la historia de la cárcel

En sus más de 130 años de funcionamiento la Unidad Penal Nº2 vio transitar a miles de personas, con sus miles de historias. Entre octubre de 1974 y diciembre de 1976 transitaron 206 presos políticos por el lugar. En plena dictadura, se dispuso el traslado masivo a unidades penitenciarias de distintos puntos del país.

En la zona de ingreso de la Unidad Penal estuvieron detenidas cuatro presas políticas, la mayoría de ellas junto a sus hijos: Diana Scopetta; Celia Chacón con su hijo Diego; Silvia Arancibia con su hija María Eva y Liliana Dasso con Alejandro.