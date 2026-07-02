Según se informó oficialmente, la Clínica Deportiva Municipal registró en junio un total de 115 evaluaciones de aptitud física destinadas a deportistas locales. El espacio funciona bajo la coordinación del médico Pablo Morali y la enfermera Sofía Garbino.

Las evaluaciones alcanzaron a personas de entre 7 y 70 años que practican fútbol, boxeo, hockey, handball, running, bochas, newcom, gimnasia artística, vóley, ciclismo, básquet, golf croquet y rugby.

Cada control incluyó mediciones antropométricas, como peso y talla, y el registro de signos vitales, entre ellos presión arterial, frecuencia cardíaca y saturación de oxígeno. También se realizaron pruebas de fuerza y coordinación, junto con estudios como electrocardiogramas y test de agudeza visual.

Además, el servicio incorporó acciones de prevención, con revisión de carnets de vacunación y recomendaciones sobre salud bucal. En los casos que lo requirieron, los pacientes fueron derivados a especialistas en oftalmología, odontología, cardiología y nutrición.

El servicio es gratuito y está destinado a personas que practican deportes. Los turnos pueden solicitarse a través de la plataforma digital GualeActiva, con atención los lunes, miércoles y viernes de 13 a 19, y martes y jueves de 8 a 13. También se pueden realizar consultas en la Dirección de Deportes, en Urquiza 1066 (primer piso), de lunes a viernes de 7 a 13.