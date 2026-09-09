Se trata de los 133 internos alojados en el pabellón destinado a presos condenados por delitos contra la integridad física y sexual de las personas. Ellos piden mejoras en la ración de comida y en la calidad de la alimentación, pero según indicaron fuentes carcelarias “no se declararon en huelga de hambre, sino que es otro tipo de reclamo”, aunque la finalidad es la misma.

Fuentes vinculadas al Servicio Penitenciario explicaron que presentaron una nota en donde solicitaron mejoras en el racionamiento de la comida y se confirmó que son 133 de los 640 de la población carcelaria.

“Es algo pacífico”, se informó desde la institución a este medio y se estima que es muy posible que la medida sea levantada en las próximas horas. “Piden más pan y el mejoramiento del racionamiento”, agregó otra fuente consultada