El Autódromo Municipal de Gualeguaychú vuelve a albergar una fecha del TC Bonaerense, cuya programación se desarrolla entre viernes y domingo. Se prevé una buena concurrencia de público, con impacto en la actividad local.

El cronograma de actividades comenzó el viernes desde las 13 con las pruebas libres, instancia en la que los equipos iniciaron la puesta a punto de los vehículos. El sábado continuará con las tandas clasificatorias, mientras que el domingo se disputarán las finales de cada categoría. En total, la competencia cuenta con 108 pilotos distribuidos en 17 autos en la Clase “A”, 25 en la Clase “C”, 21 en la Clase “D”, 10 en la Clase “E” y 35 en la Clase “L”.

Las entradas pueden adquirirse en la boletería del predio. El valor de la entrada general es de 12 mil pesos. En cuanto a los vehículos, el estacionamiento general tiene un costo de 10 mil pesos, el acceso a boxes 20 mil pesos y el estacionamiento para vehículos pesados 60 mil pesos.