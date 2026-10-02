Más de 1.200 empleados públicos entrerrianos se postularon para acceder a la nueva línea de créditos hipotecarios impulsada por el IAPV y el Banco Entre Ríos. Así lo informó el vicepresidente del organismo, Pablo Omarini, quien señaló que la demanda volvió a superar las previsiones oficiales.

En declaraciones al programa Viendo Qué Pasa, de Canal 9 Stream, Omarini explicó que las inscripciones recibidas deben atravesar ahora una instancia de precalificación antes de que los postulantes sean contactados por el banco.

“Nos vimos sorprendidos por la enorme demanda”, sostuvo el funcionario, y aclaró que la cantidad de inscriptos no implica que todos accederán al crédito. El IAPV debe verificar previamente el cumplimiento de los requisitos y enviar al banco la primera tanda de personas precalificadas.

La línea fue presentada en agosto y contempla en esta primera etapa un fondeo de $20.000 millones, con capacidad estimada para otorgar unos 300 créditos hipotecarios. El Banco Entre Ríos es el encargado de realizar la calificación crediticia y otorgar los préstamos, mientras que la Provincia subsidia dos puntos de la tasa, que queda en el 6% anual.

Omarini explicó que, una vez enviada la precalificación, el banco se comunicará individualmente con cada postulante para continuar el trámite. El IAPV, en tanto, conformará una mesa de seguimiento semanal para analizar el avance de cada operación.

Buscan ampliar el financiamiento



Ante la cantidad de postulaciones, el vicepresidente del IAPV adelantó que la intención es renovar el convenio con el Banco Entre Ríos para conseguir un mayor fondeo. “Es probable que alguno de los postulantes quede afuera por una cuestión de cumplimiento de requisitos”, explicó Omarini. En ese sentido, señaló que el objetivo es que, si el acuerdo funciona, pueda ampliarse el financiamiento para alcanzar a una mayor cantidad de familias.

La herramienta está destinada actualmente a empleados públicos provinciales de planta permanente que no tengan una vivienda propia. Los préstamos pueden utilizarse para la compra de una vivienda única y permanente y tienen un monto máximo de hasta $100 millones, con financiamiento de hasta el 75% del valor de la propiedad.

Analizan una línea para trabajadores privados



Omarini también adelantó que el IAPV trabaja en alternativas para extender este tipo de financiamiento a trabajadores del sector privado, incluidos monotributistas y empleados en relación de dependencia.

El funcionario explicó que el organismo está estudiando cuáles son las principales barreras que actualmente dificultan el acceso al crédito hipotecario. Entre ellas mencionó los ingresos mínimos exigidos por los bancos y la necesidad de contar con un ahorro previo, ya que los créditos habitualmente no cubren el 100% del valor de una propiedad. “Estamos buscando la alternativa para ayudar a esas familias que puedan financiar el 100% de su crédito hipotecario”, señaló.

Viviendas aptas para crédito



Otro de los problemas detectados por el IAPV está relacionado con las condiciones de las viviendas que se ofrecen en el mercado. Omarini explicó que los bancos verifican que la propiedad tenga los títulos en regla y que la superficie y los planos declarados coincidan con la construcción existente. Las ampliaciones o modificaciones no declaradas pueden impedir que una vivienda sea considerada apta para acceder al crédito.

Por eso, el IAPV trabaja junto al Colegio de Corredores Inmobiliarios en una herramienta que permita identificar y publicitar propiedades que sean “aptas crédito”, para que quienes busquen una vivienda puedan conocer de antemano si cumplen las condiciones necesarias.

El IAPV y la morosidad



Durante la entrevista, Omarini también se refirió a la situación financiera del IAPV y reconoció que el organismo mantiene una mora estructural cercana al 40%. Explicó que el instituto tiene vigente hasta fin de año un régimen extraordinario de cancelación y moratoria que está teniendo respuesta positiva, aunque el atraso en el pago de las cuotas continúa generando un efecto que dificulta reducir el nivel general de morosidad.

El funcionario remarcó que el recupero de las cuotas es una fuente fundamental para sostener la construcción de nuevas viviendas. El IAPV también informó recientemente que continúa trabajando con planes de pago, cancelaciones y recupero de deuda, mientras sostiene las líneas de créditos y la construcción de unidades habitacionales en distintas localidades entrerrianas.