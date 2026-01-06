Más de 128.000 argentinos cruzaron hacia Uruguay en los últimos 18 días y se consolidan como el motor de la temporada, representando a casi la mitad de los ingresos al país, de acuerdo a los últimos datos de la Dirección Nacional de Migración.

Concretamente, entre el pasado miércoles y el sábado llegaron 45.545, que se sumaron al pico previo a Año Nuevo, con 56.807 visitantes oriundos de Argentina que arribaron entre el viernes 26 y el domingo 28. En el inicio de la temporada (del 19 al 21 del mes pasado), los primeros en cruzar el charco habían sido 25.765, lo que habla de un flujo sostenido para aprovechar los diferentes destinos turísticos del país, aunque con alta concentración en Punta del Este.

Los datos de Migración confirmaron así un fenómeno que ya se venía visualizando con largas filas en los pasos fronterizos, récord de vuelos privados y una ocupación hotelera prácticamente en plenitud en el este del país.

En cuanto a visitantes por destino, quedaron más atrás el retorno de 71.686 uruguayos y completando el podio aparecen los 27.433 brasileños que decidieron llegar a Uruguay, en una buena noticia para el sector, que advierte que, en promedio, se trata de un turista con mayor nivel de gasto. Bastante más atrás quedaron los 6.069 estadounidenses y los 4.767 paraguayos.

Cuáles son las principales puertas de entrada a Uruguay



Teniendo en cuenta la gran afluencia de argentinos, no sorprende que los puntos de controles donde se registró la mayor parte de los ingresos fueran los pasos fronterizos, además del puerto de Colonia, que fue el principal punto de acceso en los últimos días, con 54.619 ingresos.

Por detrás quedaron el Puente Internacional General Artigas que une Paysandú con Colón, con 52.966 llegadas, con mayor preponderancia en la previa a Navidad; y el Puente Internacional General San Martín, que conecta Fray Bentos con Gualeguaychú, que permitió cruzar a 51.269, con su máximo en la previa de Año Nuevo.

En relevancia de arribos siguieron el Aeropuerto Internacional de Carrasco, con 29.726 visitantes; el Puente Internacional Salto Grande, que une Salto con Concordia, con 22.277 turistas; y el Puerto de Montevideo, que recibió a 15.248 personas en los últimos 18 días, según los datos del MI.

Fuente: Ámbito