A través del Programa de Educación Ambiental (PEA), la Subsecretaría de Ambiente llevó a cabo una agenda de actividades durante el mes de junio que contó con la participación de 1.333 estudiantes pertenecientes a distintos establecimientos educativos de la ciudad. Las jornadas incluyeron talleres sobre gestión integral de residuos urbanos y salidas de campo orientadas al reconocimiento del patrimonio natural local.

La subsecretaria de Ambiente, Ivana Zecca, valoró la respuesta de las instituciones al expresar que "la educación ambiental es una herramienta indispensable para construir una comunidad cada vez más comprometida con el cuidado de su entorno. Cada actividad representa una oportunidad para que chicos, jóvenes y adultos incorporen conocimientos que luego se transforman en acciones concretas dentro de sus hogares, sus escuelas y sus barrios". En este sentido, la funcionaria agregó que “estos espacios de aprendizaje representan una decisión de la gestión para asegurar la participación y el acceso a la información de los vecinos”.

El cronograma del mes abarcó encuentros en las escuelas n.º 90, “La Salle”, “Abrazo Fraternal”, “Rawson”, “Rosendo Fraga” y “Fátima”, además de propuestas didácticas por el Día Mundial del Ambiente en los jardines “Pipo Pescador” y “Monigotes”. También formaron parte de los recorridos y las capacitaciones los Institutos “Pablo Haedo”, “Sirio Libanés”, “Guadalupe”, “Los Fundadores”, “Pescadores” y “Matheu”.

Entre las principales acciones de la agenda se destacó la tercera edición del encuentro "Ambientalmente", realizado el 26 de junio. Este evento reunió a 700 alumnos en una jornada de intercambio de experiencias vinculadas al desarrollo sostenible y las buenas prácticas ciudadanas.