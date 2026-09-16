La viceintendente Julieta Carrazza participó este miércoles en el Concejo Deliberante de la recepción y apertura de ofertas de la Licitación de Acceso Directo correspondiente al grupo habitacional Gualeguaychú 42 Viviendas, organizada por el Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV).

Según informó oficialmente el IAPV, el padrón definitivo quedó integrado por 1.482 aspirantes habilitados. A cada ficha se le asignó un número correlativo único, que será utilizado tanto para la Licitación de Acceso Directo como para un eventual Sorteo Complementario.

Durante la actividad, las personas incluidas en el padrón pudieron presentar una única oferta económica, expresada en pesos y mediante el formulario dispuesto por el organismo provincial. Las propuestas debían entregarse en sobre cerrado y podían ser presentadas por cualquier integrante mayor de edad del grupo familiar correspondiente, previa acreditación de identidad.

Esta operatoria forma parte del nuevo sistema de adjudicación y venta implementado por el IAPV. El régimen establece que un porcentaje de las viviendas puede ser adjudicado mediante licitación entre aspirantes que cumplan con los requisitos del organismo, mientras que otra parte queda destinada a sorteo. Además, la cuota se determina tomando como referencia el 20 % de los ingresos declarados del grupo familiar, con plazos de amortización variables.

Las 42 unidades se ejecutan en el marco del programa provincial Ahora Tu Hogar y, de acuerdo con la última información difundida por el IAPV, se encuentran próximas a finalizarse. La obra está a cargo de la empresa Hornus S.A. y forma parte de los grupos habitacionales que la Provincia lleva adelante en Gualeguaychú.

El conjunto habitacional contempla viviendas de 63 metros cuadrados y dos dormitorios. Según datos oficiales difundidos durante una recorrida realizada este año, se proyectaron 39 unidades de tipología estándar y tres destinadas a situaciones especiales.

La instancia desarrollada este miércoles da continuidad a un proceso que comenzó con la inscripción de aspirantes, siguió con la publicación del padrón provisorio, el período de observaciones y la posterior conformación del padrón definitivo. A partir de la apertura de ofertas, el IAPV continuará con las etapas previstas hasta completar la adjudicación de las 42 viviendas.