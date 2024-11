Luego de realizarse el proceso de reempadronamiento de la ex Tarjeta Nutrir, la Secretaría de Desarrollo Humano elaboró junto a los concejales del oficialismo, un nuevo programa de asistencia alimentaria que tomó como base el antiguo plan e introdujo modificaciones.

“1.510 beneficiarios tiene en la actualidad este programa. Se trata de personas que han pasado por la Secretaria y los Caps, las cuales tenemos acreditada su vulnerabilidad social, lo que nos da la pauta de que se invierte en quienes realmente lo necesitan”, aeguró Juan Ignacio Olano, responsable de Desarrollo Humano municipal en diálogo con Ahora ElDía.

La incompatibilidad con otras ayudas sociales similares, tales como la Tarjeta Alimentar, Sidecreer y Potenciar Trabajo, fue una de las limitaciones del programa anterior. Sin embargo, según manifestó el propio Olano, en la práctica esto no se aplicaba. En este marco, la Secretaría realizó una evaluación con trabajadoras sociales y decidió, dada la difícil situación que atraviesan los gualeguaychuenses, que en la nueva normativa este artículo se derogue.

“Entendemos que el máximo de la ex Tarjeta Nutrir es de 25 mil pesos, y consideramos que no podíamos hacer el programa incompatible con otros”, apuntó Olano. Y agregó: “La única misión que tenemos es que la Tarjeta Igualar funcione y los ciudadanos que la necesiten se la apropien. En los próximos días, van a llegar las tarjetas impresas. Además, a partir de ahora, los ciudadanos van a poder comprar en más de 40 comercios adheridos al programa, en donde no sólo se incluyen alimentos secos, sino que se incorporaron pollerías, carnicerías, verdulerías y dietéticas para garantizar que la alimentación sea saludable”.

Esta política pública está enmarcada en otra más amplia: El Plan Integral de Abordaje Alimentario, que contempla otras medidas para dar respuesta a la alimentación de vecinos y vecinas.

Dentro de esta estrategia paraguas, se encuentra el “Plan Alimentario Municipal”, que consiste en la entrega de módulos alimentarios que contienen 10 productos secos y que, próximamente, se someterá a una transformación. En total, se dispensan 1.100 módulos alimentarios comunes, 275 dietéticos y 72 para personas celíacas: “Nos hemos juntado con todos los nutricionistas de los Centros de Atención Primaria de la Salud para discutir la composición de este módulo alimentario, a fin de que el gualeguaychuense pueda obtener un refuerzo lo más saludable posible. Más allá de que entendemos que es un refuerzo, se plantea que la dispensa vaya acompañada con educación nutricional. La idea es que cada módulo lleve una especie de recetarios con tips. Por ejemplo: Si la persona que recibe esa ayuda no tiene la posibilidad de comprar carne, hay dos productos dentro del módulo que si se los combina pueden aportar la misma cantidad de proteínas”, afirmó Olano.

Otro de los programas de acompañamiento alimentario y que generó un gran impacto es el de acompañamiento a organizaciones sociales, entre las que se incluyen clubes deportivos, merenderos y comisiones vecinales.

Lo que concierne a la asistencia de instituciones deportivas, la ayuda con la copa de leche garantizada desde la Secretaría llevó a que la cantidad de niños que la reciben aumentara un 50% desde que comenzó a aplicarse el programa: “Damos la copa de leche en todos los puntos de la ciudad, venimos trabajando muy bien, en eso notamos un aumento del 50% en la plantilla que integran los equipos. Esa es nuestra misión, tratar de que los chicos estén en los clubes, estén contenidos, donde incluso los padres se involucran y ayudan a los dirigente a hacer la merienda. Hay una situación compleja que estamos atravesando, y hay una decisión del intendente de que a las personas les llegue el alimento”, argumentó Olano.

Además, todos los jueves, se lleva a cabo una olla popular junto a la comisión vecinal del Barrio Munilla.

Otro de los programas es “+ Vida” y tiene el objetivo de brindar un refuerzo de leche líquida o en polvo para las infancias. Esta asistencia puede tramitarse en los CAPS a través de las nutricionistas y las trabajadoras sociales: “Hemos detectado en las colonias y talleres, que hay adultos mayores que están en una situación vulnerable y por eso decidimos llevar a cabo este programa. Por otra parte, tenemos una buena relación con la ONG Conin y estamos haciendo una gestión muy importante que si sale puede beneficiar a uno de los barrios más vulnerables de la ciudad, como es el caso de Los Espinillos”, expuso Olano.

Por último, está en marcha el Programa Municipal para Celíacos y Diabéticos, a partir del cual se entregan módulos de comida que responden a la condición de este grupo específico. No obstante, evalúan en la Secretaría la posibilidad de que esta acción pueda articularse con la Tarjeta Igualar, debido a que los comercios adheridos venden productos aptos para este sector.