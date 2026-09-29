Cada 29 de septiembre se conmemora el Día Mundial del Corazón, una fecha que invita a generar conciencia sobre la importancia de la prevención y el cuidado de la salud cardiovascular. En Gualeguaychú, estas acciones se desarrollan durante todo el año a través del programa “Corazón Activo – Gualeguaychú Ciudad Cardioprotegida”.

En este marco, durante 2026 más de 1.500 personas participaron de capacitaciones en Reanimación Cardiopulmonar (RCP), incorporando conocimientos y herramientas fundamentales para actuar frente a una emergencia.

El programa fue creado a partir de la Ordenanza n.º 13.030, aprobada por unanimidad por el Concejo Deliberante en septiembre de 2025. La normativa estableció “Corazón Activo – Gualeguaychú Ciudad Cardioprotegida” como una política municipal orientada a la prevención y detección temprana de enfermedades cardiovasculares.

Gestionado por la Subsecretaría de Salud, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Humano, el programa tiene entre sus principales objetivos capacitar a la comunidad en RCP y en el uso de Desfibriladores Externos Automáticos (DEA), promover espacios cardioasistidos y fomentar la prevención de enfermedades cardiovasculares y sus factores de riesgo.

Una de las principales acciones desarrolladas durante este año son las capacitaciones abiertas que se realizan de manera sostenida en el Centro de Convenciones, donde cada mes se ofrecen dos turnos para acercar estos conocimientos a la comunidad.

A estas instancias se suman las capacitaciones destinadas a estudiantes y las jornadas realizadas en diferentes instituciones y eventos. De esta manera, el programa amplía su alcance y permite que cada vez más personas incorporen herramientas para responder ante una emergencia cardiovascular.

Durante los encuentros, los participantes aprenden a reconocer una situación de emergencia, iniciar las maniobras de RCP y conocer el funcionamiento y la importancia del DEA. Contar con estos conocimientos permite brindar una primera respuesta mientras se aguarda la llegada de los servicios de emergencia.

Además de las capacitaciones, la Ordenanza n.º 13.030 contempla la creación de espacios cardioasistidos y promueve la instalación de DEA en comercios, empresas y lugares de alta concurrencia. También impulsa la educación sobre factores de riesgo cardiovascular y acciones orientadas a la detección precoz de cardiopatías congénitas.