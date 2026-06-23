Este miércoles 24 de junio a las 9 horas, en Juventud Unida, habrá un encuentro local de deporte inclusivo. La jornada se llevará adelante en el marco del Día Olímpico y Paralímpico con instituciones educativas y deportivas de la ciudad.

Acompañarán el evento autoridades de la Secretaría de Deportes de Entre Ríos, de la Subsecretaría de Deporte, Cultura y Juventud de la Municipalidad y 14 instituciones locales conformando un total de 190 participantes aproximadamente.

Las disciplinas que se desplegarán están: fútbol, básquet, tenis de mesa, atletismo y boccia. También habrá estaciones sensoriales y recreativas.

El encuentro fue declarado de interés educativo por la dirección departamental de escuelas de Gualeguaychú, y busca impulsar el desarrollo del deporte adaptado en la ciudad.