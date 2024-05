En la ciudad se están llevando a cabo nuevas obras de mantenimiento en distintas arterias. Actualmente, se están realizando trabajos en: Angelelli entre Blvr.Pedro Jurado y Nagera; Rebori entre Laxague y Angelelli Majul; Colombo entre Teresa de Calcuta y Blvr. De María; y Dr. Masaferro entre Rioja y Publica.

En tanto, continuarán cortadas por obras durante 7 días las siguientes calles:

Santiago Díaz al 400

2 de Abril, entre Magnasco y Seguí

Esquina de Avellaneda y Tratado del Pilar

Buenos Aires casi Hernández

2 de abril entre Magnasco y Seguí

Gervasio Méndez y Pasteur

Lavalle y Goldaracena

Santiago Díaz entre Cervantes y Montana

L.N. Palma y Bv. Daneri

Güemes y E. Perón

Costanera Sur y Roldan

Ameghino y Chalup

3 de Febrero y Rubén Darío

Eva Perón y Tala

Goldaracena y Chalup

Buenos Aires y 3 de Febrero

Buenos Aires y Camila Nievas

Buenos Aires y Borques

C. Irazusta y Chalup

C. Irazusta y 3 de Febrero

C. Irazusta y Camila Nievas

C. Irazusta y Borques

San Lorenzo y Concordia

San Juan y M. Rivero

Ituzaingó y M. Rivero

Blvr. Daneri y Guido Spano



Se pide a los conductores circular con precaución, ya que los cortes serán de media calzada así como también totales en algunos casos.