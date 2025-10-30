La entrega de certificados del Taller de Tallado en Telgopor tuvo lugar en el Centro Comercial y Antiguo Mercado Vieja Terminal, donde también se presentó una exposición de los trabajos realizados por los alumnos.

Estuvieron presentes el secretario de Desarrollo Humano, Juan Ignacio Olano; el subsecretario de Cultura, Deporte y Juventud, Luis Castillo; la responsable del Área de Juventud, Ana Severín; y el concejal Juan Pablo Castillo.

El taller, dirigido por los reconocidos artistas Martín Naef y Emanuel Pérez, se desarrolló en cuatro encuentros intensivos destinados a personas mayores de 15 años. Durante las clases, los participantes exploraron técnicas de tallado en telgopor —material emblemático de las esculturas carnavaleras— y aprendieron herramientas esenciales para el diseño y ejecución de obras. Debido a la alta demanda, se conformaron tres cohortes, fortaleciendo los lazos comunitarios y promoviendo nuevas oportunidades laborales vinculadas al arte y la cultura.

Durante la ceremonia, se realizó un reconocimiento especial a los docentes. En su alocución, Ana Severín destacó el trabajo de los artistas y el valor formativo de la propuesta. Por su parte, Juan Ignacio Olano agradeció la dedicación de los docentes y resaltó “el compromiso de la gestión del intendente Mauricio Davico en la promoción de programas culturales como '+Carnaval'”, en el marco del cual se desarrolló este taller.

En reconocimiento a su aporte, se entregaron placas conmemorativas a Emanuel Pérez y Martín Naef. Finalmente, se otorgaron los certificados a los participantes que completaron el curso: Milagros Novoa, Leonardo Gastón Gómez, Camila Etayo, Clara Sanhueso, Tiago Arce, Celeste Airala, Facundo Gebhardt, Ian Valentín Rodríguez, Daniela Soledad Balbuena, Jorgelina Estefanía Rojas, Juan Alejandro Otero Albornoz, Luz Belén Sartori, María Nilda Bernigaud, Facundo Lucardi Navarro, Itziar Yanson, Carolina Butteri, Yamila Muñoz, Celeste Anahí Gómez, Juan José Carraza Ale, Judit Janet Irigoyen, Juan Cruz Gómez, Luca Bianchi, Mirko Maglione y Luciana Gómez.