Más de 20 personas comenzarán durante septiembre entrenamientos laborales en diferentes empresas y comercios de la ciudad, en el marco del programa Fomentar Empleo. La iniciativa es articulada por la Oficina de Empleo del Centro de Desarrollo del Conocimiento, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Humano.

El programa Fomentar Empleo facilita la vinculación entre personas que buscan mejorar sus posibilidades de inserción laboral y empresas dispuestas a brindar espacios de entrenamiento y formación. A través de estas instancias, los participantes pueden adquirir experiencia en ámbitos reales de trabajo, incorporar conocimientos y desarrollar competencias vinculadas con las necesidades concretas de cada actividad.

La firma de los acuerdos se realizó a las 10 horas en el Salón del Concejo Deliberante y contó con la presencia de la viceintendenta Julieta Carrazza; el secretario de Desarrollo Humano, Juan Ignacio Olano; y el responsable del Centro de Desarrollo del Conocimiento, Gustavo Costanzo, junto al equipo de la Oficina de Empleo Municipal y los participantes de esta nueva instancia.

Las prácticas permitirán a los participantes desenvolverse en entornos reales de trabajo, adquirir herramientas, desarrollar habilidades y sumar experiencia para fortalecer sus perfiles de cara a futuras oportunidades de empleo.

A esta nueva instancia se suma la inserción laboral concretada durante agosto en Seprolyd SRL, donde Micaela González fue incorporada mediante un contrato de trabajo, como resultado del proceso de vinculación entre el sector privado y quienes buscan acceder al empleo formal.