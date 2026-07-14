El Municipio culminó el recambio a tecnología LED en el Cuadrante n°3, ubicado en el sector este de la ciudad, con la colocación de 670 luminarias que reemplazaron las antiguas, montadas sobre nuevas columnas. En total, son 202 manzanas.

El área intervenida está delimitada por Goldaracena al sur, San José y Chalup al este, Boulevard Montana al norte y Boulevard de León y Costanera al oeste, con un total de 202 manzanas beneficiadas por el operativo.

Del total de artefactos instalados, 310 corresponden a unidades de 80 watts y 360 a equipos de 100 watts, distribuidos entre calles y espacios públicos.

El operativo también incluyó el reemplazo de dispositivos en plaza Italia, plazoleta Los Amigos, plaza Almeida —ex plaza Colón—, plazoleta Carlos Gardel, el Parque Unzué, el Paseo del Puerto y el boulevard Luis N. Palma.

Además, se incorporarán 56 columnas nuevas de iluminación en las calles Caseros y Borques, entre 25 de Mayo y avenida Del Valle, además de las 46 unidades que ya se sumaron en el Cuadrante n°2, en las arterias Maipú, Chacabuco y España, con igual delimitación.

Las luminarias utilizadas para reemplazar la vieja tecnología llegaron a la ciudad entre diciembre de 2025 y febrero de 2026, en el marco del programa provincial Entre Ríos LED, cuyo convenio con Enersa como unidad ejecutora se suscribió el año pasado en Paraná.

El convenio suscripto fija a Enersa como unidad ejecutora y establece que la Municipalidad afrontará el monto total de la operación, que asciende a 1.265.820.500 pesos, IVA incluido. El desembolso se distribuirá en 18 cuotas mensuales, con seis meses de gracia y tasa subsidiada por la Provincia, sin afectar la estabilidad presupuestaria.

Antes del cierre en el sector este, el Gobierno de Gualeguaychú ya había completado el recambio en el Cuadrante N° 1 —delimitado por Boulevard 2 de Abril, Boulevard Daneri y Pedro Jurado, Tratado del Pilar y las avenidas Alsina y Sarmiento— y en el Cuadrante n° 2, donde se sustituyeron 223 artefactos entre Boulevard Montana; Rocamora y Primera Junta; Goldaracena; y Rosario y Pellegrini al, sector en el que está el centro comercial, bancario y gubernamental de la ciudad.

De esta manera, avanza la transformación estructural del sistema lumínico urbano, al punto tal de hacer de Gualeguaychú una ciudad 100% LED. La finalización de las obras se proyecta hacia fines de 2026.

“La sustitución del sistema representa una mejora sustancial en términos de modernización, rendimiento energético y protección ambiental, ya que la tecnología LED reduce el consumo eléctrico, optimiza la calidad de la luz y disminuye costos de operación, lo que impacta en las finanzas públicas y en las condiciones de seguridad vial y urbana. La decisión de avanzar hacia cobertura total con tecnología LED consolida una política pública por parte de la gestión del intendente Mauricio Davico que combina planificación, respaldo normativo y ejecución técnica, con impacto directo en calidad de vida y competitividad territorial”, manifestaron desde el Municipio.