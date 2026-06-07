El programa de Presupuesto Participativo avanza en la ciudad registrando una gran concurrencia de vecinos y representantes de instituciones intermedias en sus primeros encuentros. Las asambleas correspondientes a las zonas 1, 2, 3, 4 y 5 se llevaron a cabo en diversos puntos del ejido urbano.

Estas reuniones zonales funcionan como el punto de partida indispensable del programa. Durante cada jornada, los equipos técnicos del Área de Participación Ciudadana explicaron detalladamente el funcionamiento de la herramienta, los requisitos para la postulación de iniciativas y las etapas administrativas que conforman el proceso. En este sentido, se recordó que a partir de la realización de cada asamblea se abre un plazo de 15 días corridos para la presentación formal de los proyectos. A lo largo de ese período, los interesados disponen de acompañamiento técnico permanente para el correcto diseño de sus propuestas.

Las jornadas contaron con la participación activa y el diálogo directo de integrantes del equipo de Participación Ciudadana junto al secretario de Desarrollo Humano, Juan Ignacio Olano; el asesor de la Dirección de Desarrollo Social, Marcos Henchoz; y concejales de la ciudad, quienes acompañaron el desarrollo de los debates y respondieron las diversas inquietudes planteadas por los vecinos.

El cronograma continuará durante la próxima semana, siempre a partir de las 20 horas, bajo la siguiente modalidad: el lunes 8 de junio se desarrollará el encuentro de la Zona 6 en el CIC Néstor Kirchner; el martes 9 de junio será el turno de la Zona 7 en el SUM Pitter; el miércoles 10 de junio se realizará la asamblea de la Zona 8 en la Escuela n.º 8 “Rosendo Fraga”; y finalmente, el jueves 11 de junio, la Zona 9 tendrá su reunión en la Escuela n.º 107 “San Francisco”

Desde el Municipio reconocieron que el Área de Participación Ciudadana atiende en su nueva sede ubicada en calle España 423. Allí, el personal se encuentra a disposición para recibir consultas, brindar asesoramiento técnico personalizado y recepcionar la documentación de los proyectos dentro de los plazos establecidos, promoviendo que cada vecino sea protagonista activo en la transformación y el desarrollo de su barrio.