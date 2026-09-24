Gualeguaychú recibió este jueves a más de 300 jóvenes deportistas para el inicio de la Final Provincial de los Juegos Deportivos Juveniles Evita 2026. Durante dos jornadas, la ciudad es sede de las competencias de básquet 3x3 Sub 16, vóley indoor Sub 14 y vóley playa Sub 16.

La actividad comenzó durante la mañana en el Centro de Convenciones “Malvinas Argentinas”, donde se realizó la recepción y acreditación de las delegaciones provenientes de diferentes puntos de la provincia. Llegaron jóvenes de Paraná, Cerrito, La Paz, Santa Elena, Diamante, Ramírez, Victoria, Feliciano, Federación, Concordia, Federal, Ubajay, Villaguay, Concepción del Uruguay, Villa Elisa, Chajarí, San Salvador, Nogoyá, San José, Basavilbaso, Gualeguay, Urdinarrain, Larroque e Ibicuy, entre otras localidades entrerrianas.

Luego de las acreditaciones se desarrollaron las charlas técnicas y, al mediodía, las delegaciones compartieron un almuerzo en el Club Black River, como parte de la recepción organizada para los participantes antes del comienzo de las competencias.

Durante la tarde comenzó la actividad deportiva en las distintas sedes. El básquet 3x3 masculino se desarrolla en el Club Neptunia, con participación de un equipo de Gualeguaychú, mientras que la rama femenina compite en el Club Central Entrerriano.

En el Polideportivo Municipal Suburbio Norte comenzaron las competencias de vóley playa Sub 16 y vóley indoor masculino Sub 14, mientras que el vóley indoor femenino Sub 14 tiene como sede el Ex Frigorífico. Tanto en vóley indoor masculino como femenino, Gualeguaychú cuenta con equipos locales que participan de esta instancia provincial.

La primera jornada finalizará con una cena en el Club Black River, donde los deportistas y las delegaciones volverán a compartir un espacio de encuentro que contará también con música en vivo.

Los Juegos continuarán este viernes 25 de septiembre, con el reinicio de las competencias durante la mañana: desde las 9 h para vóley playa y desde las 10 h para básquet y vóley indoor. Durante la tarde se desarrollarán las instancias definitorias, finales y premiaciones de las distintas disciplinas.

“Las competencias son abiertas al público, por lo que se invita a la comunidad a acercarse a las distintas sedes y acompañar a los jóvenes deportistas, especialmente a los equipos de Gualeguaychú, durante la continuidad de la Final Provincial", señalaron desde la Municipalidad.

E indicaron que “los equipos que obtengan la clasificación en esta instancia representarán a Entre Ríos en las Finales Nacionales de los Juegos Deportivos Juveniles Evita, que se desarrollarán en Mar del Plata”.