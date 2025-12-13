La actividad se desarrolló en un clima de entusiasmo, encuentro y disfrute colectivo, consolidándose como un espacio de recreación y participación comunitaria para los vecinos que forman parte de los distintos talleres municipales.

Acompañaron la jornada, la viceintendenta, Julieta Carrazza; el secretario de Desarrollo Humano, Juan Ignacio Olano; los concejales Vanina Basaldúa y Raymundo Legaria, junto al equipo del Área de Adultos Mayores y de la Dirección de Deportes, Alfredo Tolosa. Las autoridades expresaron “la importancia de sostener políticas públicas orientadas a promover la participación, la autonomía y el bienestar integral de las personas mayores”.

La recepción de los grupos se realizó entre las 16.30 y las 17 horas, con la llegada de los colectivos al espacio. Luego se dio inicio formal al encuentro con palabras de bienvenida y agradecimiento, en las que se destacó especialmente el rol de los talleristas que, a lo largo del año, acompañan a los grupos con propuestas deportivas, recreativas, culturales y lúdicas.

Puede interesarte

El cronograma continuó con presentaciones a cargo de los propios talleres. La instructora Emilia Gorosito abrió la tarde con una clase de ritmos que animó a los primeros aplausos, seguida por una propuesta de gimnasia aeróbica a cargo de la profesora de Educación Física Marisa Morán, que sumó movimiento y energía al encuentro.

Más tarde, la tradición dijo presente con dos intervenciones de danzas folclóricas, coordinadas por las docentes Lorena Sánchez y Gabriela Alcaraz. Cada presentación reflejó el trabajo sostenido durante el año y el compromiso de quienes participan activamente de los espacios municipales.

La jornada incluyó una merienda compartida que propició el intercambio y el encuentro entre los distintos grupos. El cierre estuvo marcado por la música en vivo con el inicio de “Siga el Baile”, que extendió la celebración hasta el final del evento.