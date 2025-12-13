"DE CARA AL SOL"
Más de 300 personas mayores participaron del cierre anual de los talleres
El Centro Municipal de Día para Personas Mayores “De Cara al Sol” fue escenario del segundo encuentro “Siga el Baile” y del cierre anual de los Talleres 2025 del Área de Adultos Mayores. La propuesta convocó muchos vecinos y contó con la participación de autoridades municipales.
La actividad se desarrolló en un clima de entusiasmo, encuentro y disfrute colectivo, consolidándose como un espacio de recreación y participación comunitaria para los vecinos que forman parte de los distintos talleres municipales.
Acompañaron la jornada, la viceintendenta, Julieta Carrazza; el secretario de Desarrollo Humano, Juan Ignacio Olano; los concejales Vanina Basaldúa y Raymundo Legaria, junto al equipo del Área de Adultos Mayores y de la Dirección de Deportes, Alfredo Tolosa. Las autoridades expresaron “la importancia de sostener políticas públicas orientadas a promover la participación, la autonomía y el bienestar integral de las personas mayores”.
La recepción de los grupos se realizó entre las 16.30 y las 17 horas, con la llegada de los colectivos al espacio. Luego se dio inicio formal al encuentro con palabras de bienvenida y agradecimiento, en las que se destacó especialmente el rol de los talleristas que, a lo largo del año, acompañan a los grupos con propuestas deportivas, recreativas, culturales y lúdicas.
Puede interesarte
El cronograma continuó con presentaciones a cargo de los propios talleres. La instructora Emilia Gorosito abrió la tarde con una clase de ritmos que animó a los primeros aplausos, seguida por una propuesta de gimnasia aeróbica a cargo de la profesora de Educación Física Marisa Morán, que sumó movimiento y energía al encuentro.
Más tarde, la tradición dijo presente con dos intervenciones de danzas folclóricas, coordinadas por las docentes Lorena Sánchez y Gabriela Alcaraz. Cada presentación reflejó el trabajo sostenido durante el año y el compromiso de quienes participan activamente de los espacios municipales.
La jornada incluyó una merienda compartida que propició el intercambio y el encuentro entre los distintos grupos. El cierre estuvo marcado por la música en vivo con el inicio de “Siga el Baile”, que extendió la celebración hasta el final del evento.