El municipio destacó que MUNA se integró a las políticas locales tras el reconocimiento de la ciudad como “Ciudad Educadora” por la Asociación Internacional de Ciudades Educadoras. La Mesa Local de Primera Infancia, activa desde 2019, coordinó áreas de Salud, Educación, ANAF y Desarrollo Humano para ampliar coberturas y definir el plan anual.

En los Centros de Atención Primaria, 580 embarazadas fueron acompañadas desde etapas tempranas, con controles nutricionales en el 81% de los casos y odontológicos en el 56%. En los Espacios Municipales de Primera Infancia, un relevamiento registró un 97% de niños con peso adecuado. Además, 20 talleres de crianza alcanzaron al 42% de las 250 familias usuarias. El personal de los EMPI —79 agentes— recibió más de 20 capacitaciones.

Para la franja de 6 a 12 años, las Escuelas Municipales de Iniciación Deportiva registraron un crecimiento del 14% respecto de 2024, llegando a más de 800 chicos en 45 sedes y 17 disciplinas. ANAF realizó 23 charlas de prevención del bullying, 26 recorridas barriales y 104 entrevistas en CAPS. También se formó a 124 referentes comunitarios en prevención de abusos y primeros auxilios.

También fue realzado el Congreso Latinoamericano de Primera Infancia, declarado de Interés Educativo, reunió a más de 800 profesionales en septiembre, con especialistas nacionales e internacionales.

En adolescencia, el Presupuesto Participativo Joven movilizó a 1.207 estudiantes y aprobó 33 proyectos. El Concejo Deliberante Estudiantil contó con 141 participantes y ocho iniciativas aprobadas. La Colonia de Juventud incorporó 150 adolescentes y creció un 60% interanual. Actividades como Guale Joven y Guale Egresa convocaron a cientos de estudiantes.

El programa “Hablemos de Salud Mental”, lanzado en mayo, brindó capacitaciones y charlas a docentes, no docentes y familias, con más de 150 asistentes en su jornada abierta. Se sumó un concurso de cortos audiovisuales sobre prevención del suicidio. Además, las campañas “Internet sin Máscaras” y anti-grooming alcanzaron a más de 500 chicos y padres en el uso seguro de entornos digitales.

Según el municipio, estas políticas buscan fortalecer la prevención, mejorar la seguridad y garantizar el acceso a derechos desde la infancia.