Este viernes 11 de septiembre se realizó la entrega de 42 Certificados de Homologación provincial a establecimientos de alojamiento de la ciudad.

El acto contó con la presencia del presidente del Ente Mixto de Turismo de Entre Ríos, Jorge Satto; el secretario ejecutivo de la entidad, Sebastián Bel; el intendente de Gualeguaychú, Mauricio Davico, el intendente de Pueblo Belgrano, Francisco Fiorotto; las viceintendentas de ambas localidades, Julieta Carrazza y Carolina Gerling, el director de Gestión Turística, Adrián Romero y prestadores turísticos.

“El escenario actual es el resultado de una política pública orientada al ordenamiento integral y al trabajo de fondo. Al inicio de la presente Gestión de Gobierno, el diagnóstico arrojaba cifras que reflejaban años de informalidad y falta de previsibilidad: la ciudad contaba únicamente con 18 alojamientos habilitados, 13 en trámite y tan solo 3 homologaciones vigentes en todo el municipio. Esta carencia de datos e inspección impedía conocer la capacidad real de plaza turística, dificultando la planificación estratégica y la promoción del destino”, manifestaron desde del Ejecutivo.

En este marco, se implementaron mecanismos específicos para el relevamiento de casas y departamentos de alquiler turístico —registrando a la fecha un padrón de 78 unidades de esta modalidad— y se fortalecieron los controles para erradicar la oferta informal en la vía pública.

"Hoy no estamos entregando solamente certificados, sino mostrando el fruto de un trabajo de fondo, acompañamiento y gestión que nos permite saldar una deuda histórica con nuestra ciudad, con un registro real de plazas que nos devuelve, tras casi dos décadas, el conocimiento preciso de nuestra capacidad turística. Este logro es el resultado directo de la articulación con el Gobierno provincial y del esfuerzo conjunto con nuestros prestadores privados, a quienes acompañamos con asesoramiento personalizado para transformar la informalidad en previsibilidad, seguridad para el visitante y oportunidades de crecimiento para toda la comunidad", expresó durante el acto el presidente municipal, Mauricio Davico.

La ciudad cuenta actualmente con 64 alojamientos formalmente habilitados y 42 de ellos con homologación provincial definitiva.

La homologación otorga a los prestadores visibilidad institucional, previsibilidad y un respaldo oficial clave, permitiendo además que el destino enfrente contingencias climáticas o hídricas con herramientas de respuesta basadas en datos concretos y canales institucionales articulados.

Los establecimientos y prestadores que alcanzaron la homologación

Se reconoció la labor de Agustina Micaella Collazo con el Carnet n.º 59/2026 de Turismo Activo, al tiempo que se entregaron las acreditaciones correspondientes a los establecimientos de alojamiento que completaron su proceso de regularización:

Posada del Bolacuá (Complejo 4 Estrellas), Aguaý (Hotel 4 Estrellas), Guayrá S.R.L. (Complejo 4 Estrellas), Aires de Río (Bungalow 3 Estrellas), Termas de Guychu (Complejo 3 Estrellas), Las Aguas (Complejo 3 Estrellas), Terra y Río (Apart 3 Estrellas), Altos Verdes (Complejo 3 Estrellas), Ata Ma (Complejo 3 Estrellas), Placeres de la Costa (Apart Hotel 3 Estrellas), Ñandubaysal (Campamento Público de Turismo 3 Estrellas), Las Tranqueras (Apart 2 Estrellas), Villa Fariña (Complejo 2 Estrellas), La Posada del Charrúa (Hotel 2 Estrellas), Puerto A (Hotel 2 Estrellas), Gualeguaychú (Apart 2 Estrellas), La Escapada (Bungalow 2 Estrellas), Praga (Hotel 2 Estrellas), Viedma (Hotel 2 Estrellas), Ríos de los Pájaros (Bungalow 2 Estrellas), Tagüe (Hotel 2 Estrellas), Tikuá (Hotel 2 Estrellas), DreamRest (Bungalow 2 Estrellas), Biguá (Complejo 2 Estrellas), Urquiza (Apart 1 Estrella), Macaripana (Apart Hotel 1 Estrella), La Península N.º 92 (Apart 1 Estrella), La Matera (Apart 1 Estrella), Playa Norte (Campamento Público de Turismo 1 Estrella), Los Robles (Hotel 1 Estrella), Lakasa Containers (Apart 1 Estrella), La Casona (Apart 1 Estrella), Doña María (Cabaña 1 Estrella), Leonardi (Hotel 1 Estrella), Las Casuarinas (Apart 1 Estrella), Solar del Este (Campamento Público de Turismo 1 Estrella), Allipen (Cabaña 1 Estrella), La Ensenada (Complejo 1 Estrella), El Parque (Bungalow 1 Estrella), Aré Porá (Hotel 1 Estrella), Valhala (CAT RIII-CATVIII-01-01) y En el Centro (CAT).