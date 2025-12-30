Se produjo un importante incendio este lunes por la tarde en un sector del Ecoparque. A medida que se dificultaba el control del incendio, se fueron sumando móviles de Bomberos Voluntarios de Gualeguaychú.

Primeramente fue el móvil 29, luego el móvil 31 en apoyo y después el móvil 17 con refuerzos de personal y equipos.

Sin embargo, se necesitó más asistencia para lograr el control de las llamas. Es así que se sumaron bomberos de los cuarteles de Gualeguay, Pueblo Belgrano, Paranacito y Larroque. En total, con los relevos correspondientes, trabajaron 42 bomberos.

Las tareas finalizaron pasada las 3 de la madrugada, momento en que se procedió a la limpieza reorganización del material y lavado de móviles.

También intervinieron en el control del fuego excavadoras y retropalas del Municipio, junto con personal de Defensa Civil.