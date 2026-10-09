Gualeguaychú recibirá durante una semana a deportistas de distintos países en una serie de competencias internacionales que tendrán como escenario el río local. El Mundial de Canotaje Maratón se disputará del jueves 22 al domingo 25 de octubre, con la participación de más de 700 palistas, además de entrenadores, jueces y equipos técnicos. La Costanera será uno de los principales puntos de encuentro para vecinos y visitantes.

La actividad comenzará el lunes 19 con las pruebas del Campeonato Mundial Máster, que se extenderán hasta el martes 20. El programa también contempla el Campeonato Panamericano y las competencias de las categorías júnior, Sub-23 y sénior, previstas para los últimos cuatro días del calendario.

Representantes locales y presencia argentina

Gualeguaychú contará con deportistas que obtuvieron su clasificación en el Campeonato Argentino y Selectivo Nacional de Canotaje Maratón, realizado en abril en aguas del río local. Entre ellos se encuentran Carmina Gómez Gusalli, en C1 júnior; Jorge Fernández, en K1 máster masculino; y Roberto “Tito” Palacios, referente del canotaje de la ciudad con una extensa trayectoria mundialista.

Palacios se clasificó tras destacarse en distintas pruebas del selectivo nacional, donde se consagró campeón en C1 máster y obtuvo resultados destacados en las modalidades individuales y por equipos. Junto al colonense Claudio Paiva también consiguió el primer puesto en C2.

Las competencias máster reunirán, según la organización, a más de 200 palistas argentinos y otros 200 representantes internacionales, con deportistas mayores de 35 años. La delegación nacional incluirá atletas de Buenos Aires, Santa Fe, Río Negro, Chubut, Neuquén, La Pampa, Corrientes, Córdoba, Mendoza, Chaco, Misiones y Entre Ríos.

La provincia tendrá representantes de Concepción del Uruguay, Paraná, Concordia, Gualeguay, Colón y Gualeguaychú. Entre los nombres destacados figuran Magdalena Garro, Micaela Maslein, Alan Nielsen y los hermanos Mauricio y Rodrigo Caffa, de Concepción del Uruguay; Néstor Pinta, de Carmen de Patagones; y Palacios, por Gualeguaychú. La nómina definitiva dependerá de las inscripciones oficiales.

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En las categorías júnior, Sub-23 y sénior, uno de los argentinos mencionados es Pedro Agustín Ratto, subcampeón mundial Sub-23 en la edición anterior, quien participaría en K2 junto a Juan Ignacio Cáceres, representante de Buenos Aires. También figuran Vicente Vergauven y Joaquín Catalano, de Río Negro, campeones mundiales de maratón en K2 júnior en 2023, y Franco Balboa, de Neuquén, con antecedentes en competencias nacionales e internacionales.

Figuras internacionales

El campeonato contará con deportistas de trayectoria internacional, entre ellos el danés Mads Brandt Pedersen y la sueca Melina Andersson, destacados por la Federación Internacional de Canotaje entre las figuras de la disciplina para la temporada 2026.

También se encuentra el portugués Fernando Pimenta, medallista olímpico y con numerosos resultados internacionales, junto a su compatriota José Ramalho, con quien compitió en pruebas de K2. Hungría, una de las principales potencias históricas del canotaje, también tendrá representantes en el certamen.

La organización del evento está a cargo de las confederaciones mundial y panamericana y del gobierno municipal, que trabajan en la preparación de las condiciones necesarias para recibir a las delegaciones y desarrollar las competencias. Desde el gobierno municipal invitaron a vecinos y visitantes a acercarse a la Costanera para acompañar a los deportistas durante las jornadas del campeonato.

La cita internacional reunirá en Gualeguaychú a representantes de más de 40 países y tendrá al río como escenario de las pruebas de canotaje de maratón.