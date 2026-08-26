A través del Plan de Prevención y Asistencia en Adicciones (PPAA) implementado por el Gobierno de Gualeguaychú, finalizó la Propuesta de Formación en Prevención Comunitaria de los Consumos Problemáticos. La iniciativa se llevó a cabo de manera conjunta con la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina (Sedronar).

La capacitación contó con la participación de más de 40 personas y se desarrolló a lo largo de cuatro encuentros, generando un espacio de formación e intercambio entre referentes de comunidades religiosas y equipos técnicos vinculados al abordaje y la prevención en la ciudad.

En la jornada de cierre participaron las técnicas Marina D'Angelo y Ana Giménez Rodríguez, integrantes de la Dirección Nacional de Estrategias de Prevención Integral de los Consumos de Sedronar, quienes brindaron herramientas orientadas a acompañar las acciones preventivas que se llevan adelante en los diferentes ámbitos comunitarios.

Durante el ciclo se abordó el paradigma de la complejidad, herramientas de prevención comunitaria, estrategias de cuidado, el trabajo con juventudes, consumos digitales problemáticos, entornos afectivos y la construcción de redes territoriales. Los contenidos permitieron profundizar una mirada integral sobre los consumos problemáticos y el rol que cumplen las instituciones en el territorio.

Participaron del trayecto representantes de instituciones religiosas católicas, Adventista del Séptimo Día, Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, Luterana, Evangélica del Río de la Plata, Getsemaní, Casa de Fe, Tiempo de Dios, Cristo Viene Pronto e Israelita, junto a integrantes de Comunidad Jonás y de los equipos técnicos del PPAA, del Área de Niñez, Adolescencia y Familia (ANAF) y del Dispositivo Territorial Comunitario (DTC) La Esquina.

La propuesta puso foco en las redes comunitarias de cuidado, reconociendo a las organizaciones religiosas y sociales como espacios clave de cercanía, escucha y acompañamiento. En este sentido, la formación permitió incorporar herramientas para abordar situaciones desde una perspectiva preventiva y coordinar acciones con los dispositivos locales.