La ciudad se prepara para recibir uno de los eventos más relevantes del calendario deportivo nacional: el Campeonato Argentino y Selectivo Nacional de Maratón de canotaje, que se desarrollará del 2 al 5 de abril con epicentro en el Balneario Municipal. La competencia reunirá a los principales exponentes del país y definirá a los representantes argentinos para el próximo Campeonato Mundial.

Se prevé la participación de más de 400 deportistas provenientes de distintas provincias, quienes competirán en diversas categorías, incluyendo cadetes, junior, sub 23, senior y master, en pruebas individuales y por equipos, y en las modalidades C1, C2, K1 y K2.

El evento es organizado de manera conjunta entre el Club Regatas, la Federación Argentina de Canoas y el Gobierno local, que articula distintas áreas para garantizar la logística y la seguridad del desarrollo. En este marco, se vienen realizando reuniones de coordinación con organismos locales y fuerzas de control, fortaleciendo el trabajo articulado entre el sector público y las instituciones deportivas.

Además del nivel competitivo, el certamen tendrá un atractivo adicional: otorgará plazas clasificatorias al campeón y subcampeón de cada categoría para el Campeonato Mundial de Maratón, que este año se disputará en Argentina.