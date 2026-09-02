Un reciente informe elaborado sobre la base de datos oficial de la Central de Deudores del Banco Central de la República Argentina (BCRA) reveló que 40.613 jóvenes de hasta 25 años tienen deudas registradas en el sistema financiero formal dentro de la provincia, alcanzando una tasa de mora crítica del 32,25%.

El informe califica a la brecha generacional como "el dato más contundente", al señalar que la tasa de incumplimiento entre los menores de 25 años es 3,9 veces superior a la que registran las personas de entre 66 y 75 años (8,22%), lo que representa una diferencia de 24 puntos porcentuales. Según precisa el documento, el deterioro crediticio resulta "sostenido y progresivo a medida que baja la edad".

En el plano provincial general, Entre Ríos contabiliza 561.160 personas con algún tipo de obligación financiera, de las cuales 128.873 se encuentran en situación de mora (atrasos superiores a 90 días).

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El fenómeno de las billeteras virtuales y los neobancos

El informe pone en evidencia un cambio radical en las formas de acceso al crédito. El 69% de los jóvenes deudores en Entre Ríos (27.867 personas) contrajo sus deudas a través de neobancos y billeteras digitales (como Mercado Pago, Ualá, Brubank o Naranja X), registrando en este segmento una tasa de mora del 31,1% y un monto de deuda promedio de $352.700.

En contraste, la bancarización tradicional muestra una dinámica muy diferente: Apenas el 8,6% de los jóvenes entrerrianos endeudados (3.508 personas) tomó préstamos en bancos públicos, aunque en esos casos los montos promedian los $2.137.000.

El relevamiento subraya además una "relación inversa entre el tipo de entidad y el nivel de mora": mientras la banca tradicional (pública y privada) maneja montos promedio elevados con menor irregularidad, el sector no bancario presenta un alto nivel de incumplimiento en montos más reducidos.

En este último grupo, los proveedores no financieros de crédito registran "la mora más alta de todas las categorías analizadas", alcanzando un 48,6%, seguidos por las emisoras no bancarias de tarjetas con un 43,5%.

"Endeudamiento cruzado" y el mapa provincial

Otro rasgo preocupante identificado por el estudio es la proliferación del denominado "endeudamiento cruzado". En la provincia se registraron 52.724 créditos otorgados a jóvenes, una cifra superior a los 40.613 deudores individuales. Esto demuestra que al menos tres de cada diez jóvenes con deudas mantienen compromisos financieros en simultáneo con diferentes tipos de acreedores (por ejemplo, una tarjeta de crédito, una billetera virtual y un prestamista comercial al mismo tiempo).

En la distribución geográfica dentro del territorio entrerriano, las disparidades son notorias:

Concordia: Se ubica como el departamento más crítico de la provincia, con una tasa de mora juvenil que alcanza el 41,07% , casi nueve puntos por encima de la media provincial.

Se ubica como el departamento más crítico de la provincia, con una tasa de mora juvenil que alcanza el , casi nueve puntos por encima de la media provincial. Paraná: Ocupa el segundo lugar en morosidad juvenil con un 34,02% , pero lidera en volumen absoluto al concentrar el 27,93% del total de morosos de la provincia.

Ocupa el segundo lugar en morosidad juvenil con un , pero lidera en volumen absoluto al concentrar el de la provincia. Gualeguaychú y Uruguay: Registran índices de mora en jóvenes del 30,02% y 30,53% respectivamente, cifras que, si bien son comparativamente más bajas dentro de la provincia, continúan en niveles alarmantes para la economía de las familias.



Fuente: APFDigital