Un total de 4.120 abogados con matrícula federal habilitada para votar en Entre Ríos participarán este martes de las elecciones para elegir a sus representantes ante el Consejo de la Magistratura de la Nación. La votación se desarrollará de 9 a 18 y definirá quiénes representarán a la abogacía durante los próximos cuatro años en un organismo clave para el funcionamiento de la Justicia.

En la provincia, los comicios se realizarán de manera simultánea en Paraná, donde hay 2.001 electores habilitados; Concepción del Uruguay, con 733; Concordia, con 599; Gualeguaychú, con 438; y Victoria, con 349. Los profesionales deberán consultar previamente el padrón para confirmar el lugar en el que les corresponde votar.

La elección contará con cuatro listas. Entre ellas se encuentra la Lista 3, Unidad en Defensa de la Abogacía, encabezada por Alberto “Nacho” Biglieri y Claudia Sarmiento. El espacio propone impulsar cambios en los concursos para la selección de magistrados, fortalecer la independencia judicial, defender el ejercicio profesional y avanzar en mecanismos de transparencia y rendición de cuentas.

Uno de los ejes centrales de la propuesta es reducir la discrecionalidad en la selección de jueces, respetar el orden de mérito y otorgar mayor reconocimiento a la experiencia de los abogados que ejercen de manera independiente. En esa línea, Biglieri planteó la necesidad de equiparar la valoración de los antecedentes profesionales con los de quienes desarrollan su carrera dentro del Poder Judicial, además de reducir la incidencia de las entrevistas personales en la calificación final.

La Lista 3 está vinculada a la colegiatura federal y reúne a distintas agrupaciones profesionales, entre ellas Abogados en Acción y Abogados por Argentina. Desde el espacio señalaron que durante los últimos cuatro años promovieron iniciativas relacionadas con la transparencia en los concursos, el cumplimiento de la ley de honorarios y el control del desempeño judicial.

“Los abogados conocemos de primera mano los problemas que enfrenta la Justicia porque trabajamos todos los días en los tribunales”, sostuvo Sarmiento, quien también remarcó la importancia de contar con representantes que conozcan las distintas realidades de la profesión y mantengan el diálogo con los colegios de abogados de todo el país.

Los abogados habilitados pueden consultar el padrón electoral en el sitio de Abogados en Acción: https://abogadosenaccion.com.ar/donde-voto/. También pueden realizar la consulta por WhatsApp al +54 9 11 5633-1757 o a través de la página web de la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA).