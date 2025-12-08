En la previa del fin de semana largo y ante la proximidad de la temporada de verano, más de 50 alojamientos de Gualeguaychú quedaron en condiciones de acceder a la homologación provincial, tras tres jornadas de verificaciones realizadas por equipos municipales y de la Secretaría de Turismo de Entre Ríos.

Entre miércoles y viernes, agentes de Fiscalización del organismo provincial trabajaron junto al área de Habilitaciones del Municipio para concretar inspecciones presenciales sobre el padrón de alojamientos habilitados. El operativo abarcó 54 establecimientos, donde se constató el estado de las instalaciones y el nivel de cumplimiento de la normativa vigente. Además, cada titular recibió orientación técnica sobre ajustes necesarios para alcanzar la categoría solicitada y completar el trámite previo a la emisión de los certificados de homologación.

La homologación es una herramienta clave para fortalecer la calidad y la seguridad de la oferta turística local, y representa un paso relevante dentro del proceso de regularización que el Municipio viene ejecutando durante el último año. Este trabajo incluyó acompañamiento al sector privado, asesoramiento, agilización administrativa y mejoras en los estándares de prestación.

El intendente Mauricio Davico destacó los avances alcanzados:

“Tomamos la decisión de ordenar el sistema turístico de Gualeguaychú y hemos sido consecuentes y determinantes. Hoy la ciudad cuenta con un padrón de alojamientos habilitados y el logro histórico de homologar a nivel provincial a más de 50 emprendimientos, entre ellos el complejo Termas del Guaychú”, sostuvo.

Y agregó: “Es una manera de cuidar al turista y al prestador; de dar garantías y acompañar a quienes trabajan para que la ciudad sea un destino confiable y competitivo”.

¿Qué implica la homologación?

Se trata de un proceso técnico-administrativo mediante el cual el Estado provincial verifica que un alojamiento cumpla con los estándares establecidos en la normativa: infraestructura, higiene, seguridad, documentación y prestación efectiva de los servicios declarados. Su objetivo es ordenar la actividad, formalizar a los prestadores y garantizar una oferta turística confiable y de calidad.