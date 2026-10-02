Más de 50 asociados de cooperativas participaron de una capacitación sobre Seguridad y Salud Ocupacional, desarrollada en el marco del Programa Integral de Fortalecimiento y Apoyo a Cooperativas.

La actividad contó con la presencia de la viceintendente Julieta Carrazza y reunió a integrantes de las cooperativas de trabajo La Colmena, El Ciclón y Mate Amargo, además de representantes de la Cooperativa de Provisión de Agua y Otros Servicios de Pueblo General Belgrano.

La capacitación estuvo a cargo del coordinador de Inspecciones de la Secretaría de Trabajo de Entre Ríos, licenciado Hugo J. Cepellotti, y del inspector de Seguridad e Higiene en Gualeguaychú de la Secretaría de Trabajo provincial, licenciado Julio Osuna. También estuvo presente Cecilia Britos, delegada departamental en Gualeguaychú de la Secretaría de Trabajo de Entre Ríos.

Durante el encuentro se abordaron aspectos vinculados con la salud y la seguridad en las actividades que desarrollan las cooperativas, las responsabilidades de cada organización, la verificación de los espacios de trabajo, la identificación de peligros y riesgos y el ciclo de prevención.

También se trabajó sobre la utilización de elementos de protección personal, la identificación de residuos y el uso seguro de extintores, entre otros contenidos orientados a prevenir accidentes y mejorar las condiciones laborales. Al finalizar la actividad se entregaron certificados a los participantes.

El Programa Integral de Fortalecimiento y Apoyo a Cooperativas contempla tres líneas de trabajo: asistencia técnica profesional en aspectos legales, contables, organizacionales y comunicacionales; capacitación y formación; y apoyo económico para proyectos productivos o de servicios.

La propuesta está destinada a cooperativas que requieran mejorar su gestión y funcionamiento, regularizar su situación administrativa o legal, fortalecer o ampliar sus actividades productivas o de servicios, incorporar tecnología y equipamiento o acceder a capacitación y asistencia técnica.

Durante el encuentro se analizó la situación actual de las cooperativas locales y las distintas gestiones que pueden impulsarse ante el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES). Renoldi destacó además el trabajo de articulación y promoción del sector cooperativo que se desarrolla en Gualeguaychú.