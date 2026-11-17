El área de Educación Vial, dependiente de la Dirección de Tránsito de la Agencia de Seguridad, llevó adelante una propuesta educativa destinada a 59 alumnos de Nivel Inicial de la Escuela Sagrada Familia, en el marco del proyecto institucional “Pequeños pasos, grandes ciudadanos”.

La actividad tuvo como objetivo promover hábitos seguros de circulación desde la primera infancia. Para ello, se montó una pista vial en la que los niños pudieron poner en práctica sus conocimientos sobre las normas básicas de tránsito, el reconocimiento de las señales y la importancia de respetarlas.

Antes de comenzar el recorrido, el equipo de Educación Vial compartió un espacio de intercambio con los alumnos, quienes demostraron lo aprendido previamente en el aula junto a sus docentes.

Durante el encuentro, los niños sorprendieron a los presentes al recitar una poesía dedicada al “Señor Semáforo”, con la que recordaron el significado de sus colores: “Rojo colorado, quédate parado; amarillo patito, espera un ratito; verde brillante, pasa lo más campante”.

Luego, los estudiantes recorrieron la pista y participaron de distintas actividades que les permitieron aplicar los conocimientos adquiridos. A través del juego, trabajaron sobre el respeto por las señales de tránsito y las conductas necesarias para desplazarse de manera segura por la vía pública.

Al finalizar, se entregaron diplomas a los 59 participantes como reconocimiento por su participación en las actividades desarrolladas.